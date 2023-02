Câmara de Vereadores de Palmas elege os membros das comissões permanentes; veja os nomes

Também foram escolhidos os líderes dos Blocos Parlamentares que ocuparão a função no biênio 2023/2024. Câmara de Vereadores de Palmas elege os membros das comissões permanentes

Reprodução/TV Anhanguera

A Câmara de Vereadores de Palmas elegeu os membros das comissões permanentes para o biênio 2023/2024. As eleições ocorreram no plenário, durante sessões extraordinárias, nesta segunda-feira (13).

No início dos trabalhos, foi lido o oficio de renúncia ao cargo de segundo secretário da Mesa Diretora, ocupado pela vereadora Professora Iolanda Castro (PTB).

O presidente da Casa, Folha (PSDB), declarou o cargo vago e convocou eleição em seguida, sendo eleito com 17 votos o vereador Márcio Reis (União) para ocupar a função pelos próximos dois anos.

Também foram escolhidos os líderes dos Blocos Parlamentares.

Confira como ficou a composição das comissões:

Comissão de Constituição, Justiça e Redação

Presidente: Iolanda Castro (PTB)

Vice: Daniel Nascimento (Republicanos)

Comissão de Finanças, Tributação, Fiscalização e Controle

Presidente: Eudes Assis (PSDB)

Vice: Júnior Brasão (PSB)

Comissão de Administração Pública, Urbanismo e Infraestrutura Municipal

Presidente: Júnior Brasão (PSB)

Vice: Eudes Assis (PSDB)

Comissão de Políticas Públicas Sociais

Presidente: Daniel Nascimento (Republicanos)

Vice: Nego (Sem partido)

Comissão de Assuntos dos Direitos da Mulher

Presidente: Iolanda Castro (PTB)

Vice: Daniel Nascimento (Republicanos)

Comissão de Cidadania, Direitos Humana, Meio Ambiente e Ética e Decoro Parlamentar

Presidente: Júnior Brasão

Vice: Nego (Sem Partido)

Comissão de Segurança Pública

Presidente: Joatan de Jesus (Cidadania)

Vice: Jucelino Rodrigues (PSDB)

Veja quem é o líder de cada Bloco Parlamentar:

Bloco: PSD, União Brasil, Solidariedade – líder vereador Rubens Uchôa (União).

Bloco: Republicanos, Podemos, PSB, PT, PTB, Federação PSDB/Cidadania e o vereador Nego (sem partido) – Líder vereador Josmundo (Podemos).

