Câmara Municipal aprova aumento de 96% nos salários dos vereadores de Ariquemes, RO

Prefeito, vice-prefeito e secretários também serão beneficiados com aumentos nos subsídios. Câmara de Vereadores de Ariquemes, RO

Jemima Quéren/Rede Amazônica

A Câmara Municipal de Ariquemes (RO) aprovou, no início da semana, um projeto de lei que sugere um aumento de 96% nos salários dos vereadores. O valor pago atualmente é de R$ 7.900 e, caso a lei seja sancionada, deve subir para R$ 15.500.

Na mesma ocasião, os vereadores também votaram a favor de uma segunda lei que prevê acréscimo nos subsídios do prefeito, vice e secretários do município.

Veja os valores antes e depois da lei:

Salários de prefeitos, vice, vereadores e secretários de Ariquemes, RO

Justificativa

Para justificar o aumento, os textos das leis argumentam que os salários dos parlamentares não são reajustados desde 2012. O aumento visa “disponibilizar aos agentes políticos todos os meios financeiros e de logística necessários para o fiel cumprimento de suas respectivas atribuições”.

A votação dos projetos foi quase unânime, sendo dez votos a favor e dois contra. A proposta segue para sanção da prefeita do município.

O novo salário proposto aos vereadores é maior do que o valor recebido pelos parlamentares que exercem a mesma função em Porto Velho, que é de R$ 13.951,75.

Vittorio Rienzo