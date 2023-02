Câmara Municipal aprova tarifa zero no transporte público de Cacoal, RO

Ônibus começam a circular na terça-feira (14). Itinerário é voltado para atender os moradores do Riozinho que precisam se deslocar até Cacoal. O Projeto de Lei que institui a tarifa zero no transporte coletivo urbano de Cacoal (RO) foi aprovado por unanimidade no último sábado (11), durante Sessão Extraordinária que aconteceu na Câmara de Vereadores do município.

A partir de terça-feira (14), os moradores poderão usufruir do serviço, que, segundo o Executivo, vai funcionar com o itinerário voltado para atender os moradores do Riozinho que precisam se deslocar do distrito até Cacoal.

De acordo com a Câmara, serão gastos cerca de R$ 35 mil por mês com cada ônibus que fará o transporte.

