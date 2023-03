Câmara Municipal de Aracaju aprova pedido de suspensão da ‘PPP da Saúde’

A prefeitura de Aracaju informou que não vai se pronunciar sobre o assunto. Câmara Municipal de Aracaju (CMA)

A Câmara Municipal de Aracaju aprovou nesta quinta-feira (30), por 13 votos a 5, o requerimento apresentado pelo vereador Isac Silveira (PDT), presidente da Comissão de Saúde da Casa Parlamentar, em que foi pedida a suspensão do edital da Parceria Público-Privada na área da Saúde na capital sergipana, chamada de ‘PPP da Saúde’.

O requerimento pede que o edital seja suspenso até que haja a apresentação de relatórios técnicos pela Prefeitura de Aracaju, Pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE), Pelo Ministério Público do Estado (MPE) e Pelo Tribunal de Justiça de Sergipe (TJSE).

A prefeitura da capital defende que a PPP vai possibilitar a modernização da infraestrutura para o fortalecimento da Rede de Atenção Primária e a melhoria da prestação dos serviços, com a ampliação da cobertura da atenção primária do município, além de aumento da infraestrutura para serviços especializados.

Já sindicatos da área da saúde e vereadores de oposição, dizem que essa parceria poderá acarretar na privatização do Sistema Único de Saúde (SUS).

Segundo Isac, o requerimento aprovado nesta quinta-feira, no plenário da Câmara Municipal de Aracaju, não tem força suspensiva, mas mostra qual o posicionamento do parlamento com relação à ‘PPP da Saúde’.

A prefeitura de Aracaju informou que não vai se pronunciar sobre o assunto.

