Câmara Municipal de Presidente Prudente aprova seis projetos de lei durante reunião ordinária

A Câmara Municipal de Presidente Prudente aprovou, seis projetos de leis e um projeto de decreto legislativo durante sessão ordinária realizada nesta segunda-feira (27).

Ainda no expediente com votação, os vereadores aceitaram 38 requerimentos de providências e de informações, uma moção, sete requerimentos de pesar e 37 requerimentos de congratulações.

No início da sessão, durante expediente sem votação e de leitura de ofícios, os parlamentares ainda encaminharam ao Executivo 62 indicações de melhorias para diversos bairros da cidade.

Antes da sessão ordinária, o projeto Escola do Legislativo recebeu estudantes do 2º ano do ensino médio do Colégio Criarte. Os alunos conheceram o prédio público Doutor Pedro Furquim e fizeram perguntas ao diretor presidente da escola, o vereador William Leite (MDB) e ao procurador jurídico da Câmara, Fernando Monteiro. Em seguida, também se encontraram com o presidente da Casa de Leis, Tiago Oliveira (PTB) e com os vereadores Professora Joana D’arc (PSB) e Joãozinho da Saúde (DEM).

Confira as disposições dos projetos apreciados que estavam previstos na ordem do dia e a decisão do plenário sobre cada uma das matérias:

Projeto de Lei nº 812/18, DE 13/02/2023. Autor: Prefeito Municipal. Assunto: Dispõe sobre autorização para abertura de créditos adicionais especiais, no valor de R$ 28.990,00, destinados à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, referente à abertura de fichas orçamentárias para o Programa de Controle Populacional de Cães e Gatos. (PL nº 19/2023) – I*. Aprovado em primeira e segunda discussões.

Projeto de Lei nº 813/18, de 13/02/2023. Autor: Prefeito Municipal. Assunto: Dispõe sobre autorização para abertura de um crédito adicional especial, no valor de R$ 6.000,00, destinado à Secretaria Municipal de Finanças, referente à abertura de ficha orçamentária para a contribuição do PASEP sobre os recursos da Lei Kandir. (18/2023) – I*. Aprovado em primeira e segunda discussões.

Projeto de Lei nº 816/18, de 13/02/2023. Autor: Prefeito Municipal. Assunto: Dispõe sobre a inclusão nos Anexos II e III da Lei nº 10.514/2021 (PPA 2022/2025) e na Lei Municipal nº 10.942/2022 (LDO 2023), na Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, da ação e objetivo referentes à Manutenção do Convênio junto ao Governo Federal, para Construção do Centro de Triagem e Reciclagem, para o exercício de 2023. (PL nº 22/2023) – I* (22/23). Aprovado em primeira e segunda discussões.

Projeto de Lei nº 817/18, de 13/02/2023. Autor: Prefeito Municipal. Assunto: Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 479.121,56, destinado à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, referente ao convênio firmado junto ao Governo Federal para Construção do Centro de Triagem e Reciclagem. (PL nº 23/2023) – I* (23/22). Aprovado em primeira e segunda discussões.

Projeto de lei nº 811/18, de 13/02/2023. Autor: Vereador Mauro Marques das Neves. Assunto: Inclui na Lei n.º 5.001, de 17 de dezembro de 1997, (Lei das Denominações), mais um item, nos seguintes termos: a atual rotatória localizada no cruzamento das avenidas Brasil e Joaquim Constantino, lado sul, passa a denominar-se Rotatória “Cabo LUIZ CIDNÊ DOS REIS ULIAN”. Aprovado em discussão única.

Projeto de Decreto Legislativo nº 41/18, de 13/02/2023. Autor: Vereadora Miriam Brandão. Assunto: Dispõe sobre a concessão do Título de “CIDADÃO PRUDENTINO”, ao Excelentíssimo Senhor PASTOR OBERDAN CARNEIRO RIOS, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados à comunidade prudentina como Pastor na Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério de Madureira ADBRÁS. Aprovado em discussão única.

Veja também o projeto apreciado com urgência na sessão ordinária e a decisão do plenário sobre a matéria:

Projeto de Lei nº 820/18. Autor: Prefeito Ed Thomas (sem partido). Assunto: Dispõe sobre autorização para abertura de créditos adicionais especiais no valor de R$ 3.541.850,00, destinados à Secretaria Municipal de Educação, referentes à criação de fichas específicas dentro do Programa de Reprogramação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (FUNDEB). Aprovado em primeira e segunda discussões.

Os trabalhos foram transmitidos ao vivo pelo canal da TV Câmara no YouTube. Todas as transmissões ficam disponíveis após seu encerramento.

