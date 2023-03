Câmara Municipal de Presidente Prudente aprova três projetos de leis durante sessão ordinária

Reunião teve início às 20h desta segunda-feira (27) e foi transmitida ao vivo pelo canal da TV Câmara no YouTube. Três projetos de leis são aprovados durante sessão ordinária do Poder Legislativo em Presidente Prudente (SP)

Câmara Municipal de Presidente Prudente

A Câmara Municipal de Presidente Prudente (SP) aprovou três projetos de leis durante sessão ordinária realizada nesta segunda-feira (27), sendo um deles com urgência.

Os vereadores aprovaram, em expediente com votação, 36 requerimentos de providências e informações, três moções, cinco requerimentos de pesar e 43 requerimentos de congratulações.

No início da sessão, durante expediente sem votação e de leitura de ofícios, os parlamentares encaminharam ao Poder Executivo 61 indicações de melhorias para diversos bairros da cidade.

Os trabalhos foram transmitidos ao vivo pelo canal da TV Câmara no YouTube. Todas as transmissões ficam disponíveis após seu encerramento.

Confira abaixo as disposições dos projetos apreciados e a decisão do plenário sobre cada uma das matérias.

Projeto de Lei n° 824/18. Autor: vereador João Barbosa Ferreira (DEM). Assunto: Inclui na Lei n.º 5.001, de 17 de dezembro de 1997, (Lei das Denominações), mais um item, nos seguintes termos: a atual Marginal de acesso, (código 46318), localizada no Bairro Garden Ville Residence, passa a denominar-se Rua “MARIA DA CONCEIÇÃO DIAS”. Aprovado em discussão única.

Projeto de Lei n° 826/18. Autor: vereador William César Leite (MDB). Assunto: Inclui na Lei n.º 5.001, de 17 de dezembro de 1997, (Lei das Denominações), mais um item, nos seguintes termos: o atual Bairro Sem Denominação, localizado entre a Avenida 11 de Maio e a Rua Padre João Goetz, passa a denominar-se “RESIDENCIAL MARES DO SUL”, conforme croqui de localização constante no anexo I. Aprovado em discussão única.

Confira abaixo a disposição do projeto apreciado com urgência e a decisão do plenário sobre a matéria.

Projeto de Lei n° 835/18. Autor: Mesa Diretora do 2º Biênio. Assunto: Cria o adicional de gratificação a Servidor Efetivo designado como AGENTE DE CONTRATAÇÃO E EQUIPE DE APOIO da Câmara Municipal de Presidente Prudente, e dá outras providências. Aprovado em primeira e segunda discussões.

