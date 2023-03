Câmara Municipal de Presidente Prudente desembolsará R$ 145 mil na compra de carro oficial 0km para uso do Poder Legislativo

Empresa de Penápolis (SP) venceu licitação nesta sexta-feira (3) e vendeu um Chevrolet Cruze Sedan à Casa de Leis. Orçamento previsto no edital era de até R$ 153.235,00. Licitação na modalidade de pregão presencial foi realizada na tarde desta sexta-feira (3), na Câmara Municipal de Presidente Prudente (SP), para a compra de um carro oficial 0km para o Legislativo

Bárbara Munhoz/g1

A Câmara Municipal de Presidente Prudente (SP) irá desembolsar o montante de R$ 145 mil na compra de um carro oficial 0km para uso do Poder Legislativo.

Duas empresas atenderam às especificações técnicas exigidas no edital e participaram da licitação, na modalidade de pregão presencial, na tarde desta sexta-feira (3):

a Via Japan Ltda., de Presidente Prudente, que é concessionária da fabricante de veículos Toyota; e

a Safra São Francisco Veículos e Peças Ltda., de Penápolis (SP), que é revendedora da marca Chevrolet.

Ao final da apresentação dos lances durante o pregão presencial, não houve a interposição de recursos entre as empresas concorrentes.

A vencedora da licitação foi a empresa Safra São Francisco Veículos e Peças Ltda., que irá vender o carro do modelo Chevrolet Cruze Sedan pelo valor de R$ 145 mil à Câmara Municipal.

O edital estimava o valor de até R$ 153.235,00 para a compra do novo veículo oficial.

A justificativa oficial dada pelo Poder Legislativo para a compra do novo carro é a seguinte:

“A presente aquisição justifica-se pela substituição do único veículo oficial da Câmara Municipal que se tornou antieconômico, em razão dos custos crescentes de manutenções corretivas e consumo de combustíveis (veículo atual é ano 2013/2014), bem como pela expiração do período de garantia. Ademais, a Administração manifestou a necessidade da Câmara Municipal ter um veículo mais moderno e robusto, principalmente para viagens mais longas, como nos compromissos dos vereadores em São Paulo [SP] e Brasília [DF]. Com efeito, o automóvel será destinado ao uso dos Senhores Vereadores e servidores da Câmara Municipal na realização de atividades pertinentes a instituição/edilidade”.

Atual carro oficial da Câmara de Presidente Prudente (SP) é um Ford Fiesta 2013/2014

Bárbara Munhoz/g1

As especificações exigidas pelo Poder Legislativo foram as seguintes:

veículo zero quilômetro;

ano e modelo 2023;

cor metálica: preta, cinza escura ou grafite;

tipo sedan 4 portas;

câmbio automático ou CVT (Transmissão Continuamente Variável);

motorização: à combustão;

direção elétrica;

ar-condicionado;

vidros elétricos;

travas elétricas;

alarme com controle remoto;

bancos em couro;

capacidade do porta malas a partir de 440 litros;

potência a partir de 150 cv (cavalo vapor);

dimensão igual ou superior a 4.600mm de comprimento;

sistema de freios ABS;

central multimídia; e

câmera de ré e sensor de estacionamento.

Bárbara Munhoz/g1

Na quinta-feira (2), três vereadores que integraram a Mesa Diretora da Câmara Municipal de Presidente Prudente no biênio de 2021 e 2022 divulgaram uma nota oficial esclarecendo que nunca planejaram a compra de um carro novo para uso do Poder Legislativo.

O comunicado conjunto foi assinado por Demerson Dias (PSB), que foi o presidente, Mauro Marques das Neves (PODE), que ocupou o cargo de primeiro secretário, e Enio Luiz Tenório Perrone (DEM), que atuou como segundo secretário, nos dois anos em que comandaram a Câmara Municipal.

“Em nenhum momento, a compra de um veículo novo fez parte de planejamento de trabalho da antiga Mesa Diretora e nem tampouco foi deixado para continuidade, ao contrário, prezamos pela economicidade do dinheiro público, e ressaltamos que, no período dos últimos 8 anos, a Câmara de Prudente figurou como a mais econômica do Estado de São Paulo e a terceira do país”, afirmam os vereadores.

Na quarta-feira (1º), o atual presidente da Câmara Municipal, vereador Tiago Santos de Oliveira (PTB), postou em suas redes sociais explicações sobre a decisão da compra do novo carro oficial para o Poder Legislativo.

“Virou notícia a compra de um carro por parte do Poder Legislativo, o qual chefio desde 1º de janeiro de 2023. Essa compra já estava no planejamento da Câmara, estou cumprindo algo que certamente beneficiará a própria população com viagens em busca de recursos. O carro não é para passeio ou ostentação, é puramente para trabalho”, afirmou Oliveira.

“A Câmara de Prudente tem um carro Fiesta 2013 que já está nos dando manutenção e causa insegurança para viagens longas, além de termos um vereador cadeirante que não pode viajar com o carro por questão de espaço. A Câmara tem recurso para essa compra, repito, está dentro do planejamento financeiro do corrente ano”, prosseguiu o vereador.

No dia 24 de fevereiro, os vereadores Demerson Dias, Enio Luiz Tenório Perrone, José Alves da Silva Junior, Mauro Marques das Neves e Miriam Brandão (Patriota) protocolaram na Câmara um pedido para que o presidente do Legislativo, Tiago Santos de Oliveira, desistisse de fazer a compra do novo veículo oficial para a Casa de Leis e destinasse o dinheiro previsto para a aquisição do carro a ações de combate à dengue na cidade. No entanto, Oliveira não acatou a sugestão e manteve a decisão de adquirir o veículo.

Bárbara Munhoz/g1

‘Saiu um bom valor’, diz diretor da Câmara

Em entrevista ao g1 e à TV Fronteira na tarde desta sexta-feira (3), o diretor geral da Câmara de Vereadores de Presidente Prudente, Laércio Alcântara, informou que o veículo irá atender a demanda do Legislativo “por muitos anos” e ressaltou a economia de mais de R$ 8 mil em comparação com o valor inicial previsto no certame.

“Qualquer um de nós sabe, hoje, que não se compra nenhum carro popular por menos de R$ 100 mil, então, saiu um bom valor. A economia feita pela Câmara foi bem consistente nessa nossa licitação e o carro tem qualidade para a gente poder atender por muitos e muitos anos, aqui, o nosso trabalho. O nosso carro atual tem mais de dez anos e o primeiro carro que nós compramos foi no ano de 1989, então, a Câmara é uma Câmara econômica, é uma Câmara que trabalha bastante a questão, e nós colocamos ao presidente o nosso princípio administrativo de poder organizar os trabalhos da Câmara, e esse carro se faz necessário para o dia a dia dos trabalhos não só dos vereadores, mas, principalmente, dos trabalhos administrativos da nossa Casa”, enfatizou.

Questionado sobre a destinação do carro 0km, o diretor geral ainda pontuou que o veículo poderá ser utilizado por todos os funcionários da Câmara Municipal.

Quanto ao Ford Fiesta, o Legislativo informou ao g1 que, por enquanto, o carro atual continua como patrimônio e uso da Câmara.

Bárbara Munhoz/g1

Bárbara Munhoz/g1

