Câmara vota iniciativa que permite que morador apoie projetos de iniciativa popular pela internet em Piracicaba

A Câmara Municipal de Piracicaba (SP) vota nesta quinta-feira (2), no retorno após o recesso parlamentar, uma alteração na legislação que prevê que a população possa manifestar apoio a projetos de iniciativa popular por meio do site do Legislativo.

O projeto de resolução, que prevê alteração no Regimento Interno da Casa e regulamentação de artigos da Lei Orgânica do Municipal (LOM), é de autoria dos vereadores Sílvia Morales, do Mandato Coletivo “A cidade é sua” (PV), André Bandeira (PSDB) e Gustavo Pompeo (Avante).

Previstos na LOM, os projetos de iniciativa popular podem ser apresentados na Casa para serem votados em plenário mediante a coleta das assinaturas de 5% do eleitorado da cidade para projetos de lei e projetos de emenda à LOM e 3% para projetos de resolução ou de decreto legislativo. Atualmente, essa coleta precisa ser realizada fisicamente.

Na justificativa, os autores aponta a dificuldade de coleta de assinaturas físicas, que necessitam ser acompanhadas do número do título eleitoral dos cidadãos, que não costumam portar o documento no dia a dia.

Os parlamentares também justificaram que a iniciativa vai garantir acessibilidade audiovisual dos documentos.

O projeto de resolução prevê que o site da Câmara disponibilizará o projeto iniciativa popular após o recebimento de sua minuta, para que ele possa receber assinaturas virtuais em apoio à iniciativa.

O projeto ainda estabelece que as propostas que forem arquivadas ou que não alcançarem o percentual mínimo de signatários serão incorporadas ao Portal de Ideias e Sugestões Legislativas.

Nova mesa diretora

A 1ª Reunião Ordinária de 2023 será comandada pela nova mesa diretora da Casa, eleita em 15 de dezembro de 2022, através da atuação do presidente Wagner Oliveira, o Wagnão (Cidadania), do vice-presidente Rerlison Rezende, o Relinho (PSDB), da 1ª secretária, Alessandra Bellucci (Republicanos) e do 2º secretário, Zezinho Pereira (União Brasil).

A mesa ainda é composta pelo suplente da vice-presidência, Paulo Campos (Podemos); e pelo suplente de 2º secretário, Gustavo Pompeo (Avante).

A sessão começa às 19h30 e pode ser acompanhada, ao vivo, pela TV Câmara (sintonizada nos canais 11.3 em sinal aberto digital, 4 da Claro/Net e 9 da Vivo Fibra, no site do Legislativo e nos perfis no Facebook e no YouTube), pela Rádio Câmara Web e pela Rádio Educativa 105,9 FM.

