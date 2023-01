camarote-desaba-em-show-sertanejo-e-fere-27-pessoas-no-interior-de-sp

Parte da estrutura caiu e pessoas que estavam embaixo foram atingidas.

Acidente foi na 24ª edição da Festa de Peão de Boiadeiro em Arandu.

Estrutura ficou visivelmente torta depois do acidente (Foto: Arquivo Pessoal/ Diego de Oliveira Rosa)

Parte do camarote de um show sertanejo em Arandu (SP) desabou ferindo pelo menos 27 pessoas na madrugada deste domingo (19). A dupla Fiduma & Jeca se apresentava no palco da 24ª edição da Festa de Peão de Boiadeiro de Arandu (Expomaar) quando parte da estrutura metálica cedeu. Pessoas que estavam sobre a estrutura e embaixo dela foram atingidas, afirma o Corpo de Bombeiros. O show da dupla foi encerrado depois do acidente.

Arandu recebe a 24ª Expomaar com

shows e rodeios nesta quarta-feira

Ainda segundo os bombeiros, o acidente aconteceu por volta das 1h40. Depois de 15 minutos equipes chegaram ao local e socorreram as vítimas. De acordo com a corporação, 13 pessoas foram levadas ao hospital de Arandu e 14 foram socorridas à Santa Casa de Avaré (SP), cidade vizinha. A Polícia Civil registrou boletim de ocorrência com 30 feridos.

Entre os feridos três tiveram fraturas nas pernas e uma fratura mulher fraturou as costelas. Todos estão fora de perigo. Apenas a mulher que sofreu fratura nas costelas continua internada na manhã deste domingo em Avaré. O restante já recebeu alta, segundo os hospitais. As identidades das vítimas não foram informadas.

Dupla Fiduma & Jeca era a atração da

festa sertaneja em Arandu (Foto: Divulgação)

A jornalista Luciana Santini estava no térreo do camarote quando o acidente aconteceu. Segundo ela, o show tinha acabado de começar e estava na segunda música, quando ouviu gritos de desespero das pessoas ao lado. “Foi desesperador, eu que estava embaixo, meu Deus, que desespero. Foi uma correria, eu estava com a minha filha e minha amiga. Saí procurando elas, minha amiga segurou no meu braço, minha filha saiu correndo, o povo saiu na mesma hora, gente pulando de arquibancada… foi muito feio”, descreve.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o local da festa tinha alvará para funcionar e o camarote possuía laudo técnico de engenheiros. A causa do acidente será investigada pela Polícia Civil.

A festa era organizada pela Prefeitura de Arandu. O secretário municipal de Esportes e Lazer, Carlos Roberto Bagaceira, afirmou à TV TEM que o camarote tinha alvará para receber 1,2 mil pessoas, mas que na hora do acidente estava com aproximadamente 900 pessoas.

Ao G1, a equipe da dupla Fiduma & Jeca afirma se solidarizar com todas as vítimas do acidente. A produção da dupla não é responsável pela estrutura do evento, estando no local apenas para cumprir compromisso de agenda. A dupla parou o show imediatamente em respeito aos que estavam sendo socorridos no local, completa a equipe.

Acidente deixou 27 pessoas feridas, quatro com fraturas nas pernas (Foto: Arquivo Pessoal/ Luciana Félix)

Arandu recebia show da dupla Fiduma & Jeca (Foto: Arquivo Pessoal/ Luciana Félix)

Facebook oficial da festa divulgou alvará dos bombeiros (Foto: Reprodução/ Facebook)

