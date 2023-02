‘Camarote inclusivo’: bloquinhos de contam com estrutura para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida

Organização do carnaval em Marília (SP) garante que a festa terá acessibilidade para todos os públicos. Fila prioritária, intérprete de libras, segurança e outros diferenciais estão na lista. Carnaval de Marília (SP) vai ter acessibilidade garantir para pessoas com deficiência, segundo prefeitura

Os Bloquinhos do Carna Marília 2023, no ginásio de esportes Neusa Galetti, começam nesta sexta-feira (17) com o “Camarote Inclusivo”, voltado para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, em frente ao palco.

A ação é uma parceria com a Secretaria de Direitos Humanos e Conselho Municipal para Promoção da Inclusão de Pessoas com Deficiência nos bloquinhos oficiais de carnaval da Secretaria da Cultura.

A parceria vai oferecer estrutura com acessibilidade desde fila prioritária, acessibilidade no evento, área VIP somente para familiares e pessoas com deficiência.

O acesso é para usuários de cadeira de rodas e mobilidade reduzida de modo geral, e pessoas com deficiência física e intelectual, visual, autistas, surdos, entre outros casos.

Haverá equipe de apoio da Secretaria de Direitos Humanos e seguranças dando suporte para todas as famílias.

O evento também contará com intérpretes de libras na tradução simultânea dos shows junto com os artistas no palco. Banheiros estarão preparados com fraldários e adaptados para usuários de cadeiras de rodas.

Os bloquinhos acontecerão de 17 a 21 de fevereiro no Ginásio de Esportes Neusa Galetti, localizado na Avenida Santo Antônio, 2.701, com acesso pela rua lateral.

Na entrada, o folião deve contribuir com um quilo de alimento não perecível, que será revertido ao Fundo Social de Solidariedade para doação a famílias necessitadas.

Programação

17/02 – Bloco “Abre Alas” – 18h

Local: Ginásio de Esportes Neusa Galetti

Entrada: Um quilo de alimento não perecível

Programação: A Baladeira, Grilo Moraes, Baile do Zena

18/02 – Bloco “Biscoito ou Bolacha”– 15h

Local: Ginásio de Esportes Neusa Galetti

Entrada: Um quilo de alimento não perecível

Programação: Dog Beat, Lívia e Eloá, Old Mug, DJ Chapolin, Deejay Iza Oldani

19/02 – Bloco “Mamãe Eu Quero” – 15h (Infantil)

Local: Ginásio de Esportes Neusa Galetti

Entrada: Um quilo de alimento não perecível

Programação: Banda Língua Preta, Concurso de Fantasia Elan e Dj Viny

20/02 – Bloco “Será Que É?” – 15h

Local: Ginásio de Esportes Neusa Galetti

Entrada: Um quilo de alimento não perecível

Programação: Léo Ferrari, Dona Peu, DJ Instituto, DJ Lolla Violla, DJ Gabi Abreu, DJs DNA da Balada e apresentações artísticas das Drags: Lilith Vennus, Alikka, Diana Diamond D’Lis, Valentina Veiga e Raphaela Albuquerque.

21/02 – Bloco do Tigrão – 15h

Local: Ginásio de Esportes Neusa Galetti

Entrada: Um quilo de alimento não perecível

Programação: DJ Carvalho, Boi Gomes e Banda Perfil

25/02 – Apoteose do Samba – das 18h às 21h

Local: Feira Tô na Praça – Praça Maria Izabel (ao lado da Igreja São Bento)

Programação: Roda de Samba e Jorge e Reginah

Carnaval nos Bairros

17 e 18/02 – Carna Band – 20h

Local: Rua Melchíades Francisco Flores, 8

18/02 – Baile de Carnaval Associação Montestrela – 19h30

Local: Rua Denis Eduardo dos Santos, 33

19/02 – 7º Carna Morumbi – a partir das 17h

Local: Rua Leonor Tanuri, em frente ao número 25

19/02 – 9º Carna Gordão – das 15h às 23h

Local: Rua Almirante Tamandaré com a Rua Paes Leme

21/02 – Bailinho de Carnaval do Marília Shopping – 15h

Local: Marília Shopping – Rua dos Tucunarés, 500

25/02 – Carna Salgueiro – das 14h às 22h

Local: Rua 16 de setembro (Fundo da Emei Favo de Mel)

