“Cambi gli uomini come le mutande”: Belen Rodriguez offesa su IG. Lei replica: “Io le mutande le cambio più spesso” (VIDEO)

Belen Rodriguez nel mirino degli haters

Da qualche mese a questa parte la vita sentimentale di Belen Rodriguez è diventato argomento di gossipo non solo da parte dei paparazzi e giornalisti, ma anche del popolo del web. Complice la fine del suo matrimonio con Stefano de Martino e la nuova storia d’amore con il parrucchiere Antonino Spinalbese dal quale aspetta una bambina, la secondogenita per la modella argentina. Nelle ultime ore, però, si è tornati a parlare della conduttrice di Tu sì que vales, a seguito di una foto che ha condiviso sul suo account Instagram.

Uno scatto semplice e nulla di eclatante, in cui si mostra all’interno di un ascensore insieme al suo compagno. Tuttavia questa immagine ha scatenato la rabbia ingiustificata dei leoni da tastiera che come sempre aspettano dietro l’angolo per offendere gratuitamente. E non è la prima volta che succede qualcosa del genere. Stavolta però, la soubrette ha voluto replicare non per il fatto che è stata criticata la sua mise, ovvero un cappotto a quadri, ma per essersi intromessi nella sua vita privata.

Un leone da tastiera umilia la soubrette argentina

Sotto lo scatto in questione in cui Belen Rodriguez è stata criticata per essere troppo vestita, tra i commenti della foto è stata accusata di “cambiare gli uomini come le mutande”. In poche parole l’haters ha fatto riferimento a come in pochi mesi dalla separazione definitiva dall’ex marito Stefano De Martino la soubrette argentina si sia innamorata dell’hair stilyst Antonino Spinalbese e addirittura mettere al mondo una figlia con quest’ultimo.

Mentre si trovava nel set di una campagna pubblicitaria, la conduttrice Mediaset tra uno scatto e l’atro ha dato un’occhiata al suo profilo Instagram e proprio in quell’istante ha letto il commento velenoso del detrattore.

Belen Rodriguez replica alle critiche degli haters

Per tale ragione Belen Rodriguez ha deciso di replicare realizzando delle Stories sul suo account Instagram. “Giusto per fare il punto della situazione, che adesso va di moda parlare e replicare su Instagram, diventato abbastanza atroce per la presenza troppo compulsiva degli haters. Ho pubblicato una foto ieri sera con il mio compagno e ho letto delle cose allucinanti. Prima di tutto è stata criticata la mia giacca, perché ero coperta. Se mi scopro perché mi scopro, se mi copro perché mi copro. Ognuno si veste come gli pare durante la giornata. Ma questo è un dettaglio”, ha detto l’ex di Stefano De Martino.

Poi per mettere a tacere le malelingue, la donna ha concluso così il suo intervento social: “La cosa che mi dà più fastidio è leggere ‘cambi uomini come mutande’. Volevo precisare che io le mutande le cambio più spesso. La mia vita privata, con chi scelgo si stare, con chi scelgo di passare la mia vita, sono assolutamente fatti miei“. Ecco il video in questione:

Belén Rodríguez replica agli attacchi di alcuni hater. pic.twitter.com/QbkcBUyfFr — disagiotv (@disagio_tv) March 27, 2021

