Câmera de segurança flagra assalto a posto de combustíveis em Piracicaba; suspeitos foram presos

Dois homens foram presos pela Polícia Militar (PM), na madrugada desta quinta-feira (30), suspeitos de terem assaltado um posto de combustível em Piracicaba (SP), no bairro Ondas. As câmeras de segurança do local registraram a ocorrência (assista acima).

Nas imagens é possível ver quando um dos suspeitos rende a frentista enquanto o outro realiza o assalto, pegando dinheiro no caixa, alguns objetos, e por fim, levando o celular e chaves do carro da funcionária. Ninguém ficou ferido.

Ao chegar no local, a PM conversou com a vítima e seguiu as informações coletadas com ela. Os agentes encontraram os homens em uma rua próxima, mas eles fugiram para o matagal atrás de um condomínio de luxo. Eles foram detidos pouco depois.

Os suspeitos, de 22 e 30 anos, confessaram o crime segundo a PM. Em um mochila que estava com eles, foi encontrado um simulacro de arma de fogo, que foi usado no assalto, os objetos levados do posto e as chaves e celular da frentista.

De acordo com os policiais, o homem mais velho informou que é caldeireiro e tem uma condição financeira razoável, que não havia necessidade de realizar o assalto, mas que a adrenalina, junto ao uso de drogas, o motivou a se juntar com o companheiro mais novo para o roubo.

Ele também confessou que não foi o primeiro crime que cometeu, mas que foi o único pelo qual foi preso.

Os suspeitos foram levados para a Unidade de Polícia Judiciária (UPJ), onde ficaram presos à disposição da Justiça.

