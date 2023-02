Câmera de segurança flagra momento em que homem é morto a tiros em boate de São José dos Campos.

O caso aconteceu no dia 9 de fevereiro, em uma casa noturna na região central da cidade. Um adolescente foi apreendido em Jacareí, suspeito de ser o autor dos disparos. Câmera de segurança flagra momento em que homem é morto a tiros em boate de São José

Câmeras de segurança flagraram o momento em que um homem foi morto a tiros em uma boate de São José dos Campos (SP). As imagens são fortes (veja vídeo acima). Um adolescente de 16 anos foi apreendido pela Polícia Civil na manhã desta sexta-feira (17), em Jacareí. Ele é suspeito de ser o autor dos disparos.

Nas imagens, é possível ver que um jovem de boné entra na boate e efetua os disparos contra as duas vítimas. Um homem é baleado e consegue correr, enquanto o outro é ferido e cai no chão. Com a vítima já caída, o jovem atirou novamente contra a vítima, que não resistiu e morreu no local.

De acordo com a polícia, após investigações, foi descoberto que o assassinato ocorreu após um encontro de facções rivais de Jacareí na festa joseense. Os grupos seriam o da Vila Zezé e do Cecap, que têm rixa entre si e que se encontraram por acaso no local.

Ainda segundo a polícia, o adolescente foi apreendido no bairro Cidade Salvador. Na casa dele, a polícia apreendeu várias porções de drogas. O pai do jovem, que também estava no imóvel, já foi preso e tem passagens pela polícia por tráfico de drogas.

O jovem foi levado para a Delegacia de Investigações Gerais (DIG), de São José dos Campos, onde o caso foi registrado. Ele recebeu um ato infracional, por crime análogo a homicídio e tentativa de homicídio.

Devido a gravidade do caso, o jovem deve ser internado provisoriamente na Fundação Casa. O Ministério Público e o Tribunal de Justiça de São Paulo vão acompanhar o caso e durante as audiências, será determinado o tempo que o jovem deve permanecer na instituição.

O crime

Um homem morreu e outro ficou ferido na madrugada do dia 9 de fevereiro, após serem atingidos por disparos de tiros em uma casa noturna na região central de São José dos Campos (SP).

O crime aconteceu em uma boate que fica na rua João Guilhermino. Uma das vítimas foi encontrada já morta quando equipes de resgate chegaram no local, enquanto outra estava ferida e foi encaminhada a uma unidade de saúde.

