Câmera de segurança flagra momento em que motorista e passageiro são executados a tiros em Volta Redonda

Uma câmera de segurança flagrou o momento em que o motorista e passageiro de um carro foram executados a tiros em Volta Redonda (RJ) na tarde de sexta-feira (24). As imagens foram enviadas pela Polícia Civil na manhã deste sábado (25).

O caso aconteceu na Rua Eloy Pereira Pimentel, no bairro Água Limpa. Nas imagens enviadas pela Polícia Civil, é possível perceber quando três homens deixam um carro preto e atiram contra o veículo em que as vítimas estavam. A ação dos criminosos durou menos de dois minutos.

Foram disparados aproximadamente 50 tiros contra o carro. O passageiro não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. O corpo dele foi levado para o Instituto Médico Legal após a cena do crime passar por uma perícia.

Já o motorista, que aparenta ter cerca de 50 anos, levou pelo menos oito tiros na cabeça, nuca, mão e tórax. Ele chegou a ser socorrido em estado gravíssimo para o Hospital São João Batista, mas veio a óbito no início da noite de sexta-feira.

Guerra entre traficantes motivou o crime

De acordo com o delegado titular da delegacia de Volta Redonda, Luiz Jorge Rodrigues, o crime foi motivado por uma disputa entre traficantes. Ele afirmou que o passageiro tinha passagens pela polícia e que o motorista era de confiança dele.

Ainda segundo o delegado, dos três homens que aparecem no vídeo efetuando os disparos, dois deles foram identificados e estão sendo procurados.

