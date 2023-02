Câmera de segurança flagra momento em que PM mata outro policial a tiros em bar no interior de SP.

Agentes não se conheciam e estavam de folga no local. Crime aconteceu dia 7 de fevereiro, em Atibaia (SP). Câmera de segurança flagra momento em que PM mata outro policial a tiros em bar

Câmeras de segurança flagraram o momento em que um policial militar foi morto a tiros por outro PM durante uma confusão em um bar no bairro Vila Thaís, em Atibaia (SP) (veja vídeo acima). O crime aconteceu no dia 7 de fevereiro.

Nas imagens, é possível ver que a vítima discute com dois homens na calçada do bar. Em determinado momento, ele saca uma arma da bermuda e aponta para um homem.

A discussão continua e o policial militar entra em luta corporal com dois homens, dando chutes, enquanto segura a arma.

As pessoas que estavam no local correm, mas o PM continua com a briga, dando chutes nos homens e em uma grade de proteção do bar.

Nesse momento, um outro policial, que não estava envolvido na discussão, realiza um disparo que atinge o tórax do policial que estava chutando as pessoas.

Segundo a Polícia Militar, ao apontar a arma na direção de clientes, o outro policial que estava no bar se identificou e ordenou que ele largasse a arma, mas não foi atendido e por isso realizou os disparos que atingiram a vítima.

Já ferido, o homem cai no meio da rua e o policial que fez o disparo sai do bar, vai até a vítima e tira a arma de perto do homem.

O crime

Segundo informações do boletim de ocorrência, os dois agentes não se conheciam e estavam de folga no estabelecimento quando o policial que foi morto começou a incomodar outros clientes e até agredir um deles.

O homem foi retirado do local por seguranças, mas voltou pouco tempo depois com uma arma e dizendo que fazia parte de uma facção criminosa.

O homem chegou a ser socorrido e levado para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Ele era morador de Jundiaí (SP).

O boletim de ocorrência foi registrado na delegacia de Atibaia. Por se tratar de um crime militar, o autor foi liberado e o policial deve responder na Justiça Militar.

