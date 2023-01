Câmera de segurança flagra mulher enchendo a bolsa de produtos furtados em farmácia no litoral de SP; VÍDEO

Criminosa pegou cerca de 15 cosméticos em uma farmácia em Bertioga. Prejuízo para a loja chega a R$ 400. Câmera de segurança flagra mulher enchendo a bolsa de produtos furtados em farmácia

Uma mulher foi flagrada por câmeras de monitoramento furtando cosméticos em uma farmácia em Bertioga, no litoral de São Paulo (veja o vídeo acima). Imagens obtidas pelo g1, neste sábado (28), mostram a mulher enchendo a bolsa de produtos. Após furtar os itens, avaliados em cerca de R$ 400, a mulher saiu do comércio e não foi encontrada.

O crime aconteceu, por volta das 8h50, em uma farmácia localizada na avenida Anchieta, no bairro Vila Clais. De acordo com um funcionário, que não quis ser identificado, ele estava na porta da farmácia e entrou junto com um cliente, no mesmo momento que a suspeita chegou ao local. Segundo ele, em questão de segundos, ela furtou diversos produtos.

O vídeo mostra a mulher em um dos corredores de cosméticos, selecionando os produtos e os colocando dentro da própria bolsa. Na sequência, uma funcionária que está no balcão ao fundo se aproxima do corredor onde estava a suspeita.

“Quando a funcionária percebeu e foi abordar ela [a suspeita], ela saiu da farmácia. Fui ver a prateleira e senti falta dos produtos. Confirmamos o furto pelas imagens das câmeras. Foram levados cerca de 15 itens de marca, como protetor solar e cremes para a pele. O prejuízo é de aproximadamente R$ 400”, afirmou o funcionário.

Segundo apurado pelo g1, o dono do estabelecimento não registrou boletim de ocorrência sobre o caso. A mulher que furtou os produtos não foi mais vista.

