Câmera de segurança registra três acidentes em um mês em cruzamento do Parque Taquaral, em Campinas

Emdec afirmou que fará vistoria no trecho, que fica entre as ruas Fernão Lopes e Soldado Percílio Neto. Câmera de segurança flagra três acidentes em um mês no Taquaral, em Campinas

Uma câmera de segurança em um cruzamento entre as ruas Fernão Lopes e Soldado Percílio Neto, no Parque Taquaral, em Campinas (SP), registrou três acidentes no trecho em uma semana. A Empresa Municipal de Desenvolvimento da cidade (Emdec) colocou um sinal de “pare” no trecho, mas as colisões continuam acontecendo.

A última aconteceu na noite de terça-feira (7). Um motorista tentou cruzar a Rua Soldado Percílio Neto quando um motociclista que seguia na preferencial atingiu o carro e caiu. O condutor prestou socorro e a vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Em fevereiro, foram dois acidentes. No dia 14, o motorista de um carro não percebeu o sinal de “pare” no poste da Rua Fernão Lopes e atingiu um carro. Já na noite do dia 3 de fevereiro, houve uma colisão entre dois carros e um deles capotou.

Em nota, a Emdec afirmou que realizou recentemente uma sinalização em torno de todo o Taquaral e que vai fazer uma nova vistoria.

Cruzamento no Parque Taquaral tem três acidentes em um mês em Campinas

Reprodução/EPTV

VÍDEOS: Tudo sobre Campinas e região

Veja mais notícias da região no g1 Campinas

Vittorio Rienzo