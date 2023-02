Câmera filma homem beijando à força e agredindo mulher em Volta Redonda; veja vídeo

Caso aconteceu na Avenida Amaral Peixoto, uma das mais movimentadas da cidade. Pessoas que passavam pelo local se envolveram para ajudar a vítima. Agressor foi preso. Câmera filma homem beijando à força e agredindo mulher em Volta Redonda

Uma cena de violência contra a mulher que aconteceu em Volta Redonda (RJ) na tarde de quinta-feira (23) foi filmada por uma câmera de segurança e levou à prisão do agressor. O caso aconteceu na Avenida Amaral Peixoto, uma das mais movimentadas da cidade.

O episódio aconteceu por volta de 15h30. Nas imagens, é possível ver que o homem está conversando com a mulher e, de repente, a beija à força. Em seguida, ele segura e sacode o rosto da vítima com violência.

A cena começa a chamar a atenção de pessoas que estão passando pelo local. Neste momento, dois motoristas parados em um semáforo descem de seus carros e questionam a atitude do agressor.

Segundo a Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher (Deam), eles eram ex-namorados e ele não aceitava o término da relação.

A Polícia Militar foi chamada e mandou agentes aos local. O homem foi indagado e negou as acusações, mas foi desmentido pelo vídeo imediatamente entregue aos policiais.

O agressor foi preso em flagrante e levado para a delegacia de Volta Redonda, onde foi autuado, inicialmente, por levar às vias de fato uma importunação sexual.

Homem foi detido por agentes da Operação Segurança Presente.

