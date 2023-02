Câmera flagra abandono de cinco gatinhos deixados em bolsa térmica em Campinas

Animais foram deixados no bairro Chácaras Cruzeiro do Sul, por volta das 5h, segundo a moradora que os resgatou. Câmera de segurança flagra abandono de cinco gatos em bolsa térmica em Campinas

Uma câmera de segurança flagrou, nesta quinta-feira (16), o abandono de cinco gatos deixados dentro de uma bolsa térmica em frente a uma casa no bairro Chácaras Cruzeiro do Sul, em Campinas (SP).

O abandono ocorreu por volta de 5h, segundo a dona de casa Rita Nucci, que resgatou os animais. Ela encontrou os gatos por volta de 6h30, mas disse não ter condições de ficar com eles.

Ao todo, foram encontrados dois adultos e três filhotes.

Na gravação, é possível ver um homem parar uma caminhonete em frente à casa, descer com duas bolsas térmicas e abrir as bolsas para que os gatos saíssem. Após a ação, o homem retornou ao carro e foi embora.

A moradora informou que não conseguiu identificar a placa do veículo e que irá registrar um boletim de ocorrência.

