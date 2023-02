Vítimas foram identificadas como Márcio da Luz Frelik, de 33 anos, e Mateus Queiroz, de 22. Ninguém foi preso pelo duplo homicídio. Câmera grava homens sendo mortos à luz do dia em avenida de Cujubim, RO

Dois homens foram assassinados a tiros à luz do dia em uma avenida de Cujubim (RO), nesta segunda-feira (27). O ataque foi registrado por uma câmeras de segurança.

Segundo a Polícia Civil, as vítimas foram identificadas como Márcio da Luz Frelik, de 33 anos, e Mateus Queiroz, de 22.

As imagens da câmera mostram que os dois homens estavam em uma moto, quando no cruzamento da avenida Rouxinol com a Pardal, dois suspeitos se aproximam também em uma moto e atiram.

Márcio e Mateus caem com a moto e então correm em direção opostas. Márcio, aparentemente já ferido na perna, tenta correr e cai no asfalto. Nesse momento um suspeito se aproxima e atira à queima-roupa na cabeça de Márcio, que morre no local.

Já Mateus Queiroz correu, e foi alcançado e baleado uma quadra depois pelo mesmo suspeito. Segundo a polícia, Márcio chegou a ser socorrido ao hospital de Cujubim, mas não resistiu aos ferimentos.

À Polícia Militar (PM), testemunhas contaram que Márcio e Mateus estavam hospedadas em um hotel da cidade e teriam ido ao um cartório de registro do município horas antes do crime.

Os suspeitos conseguiram fugir de moto e ainda não foram localizados. Ainda não se sabe qual seria a motivação das mortes.

