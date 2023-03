Câmeras de monitoramento flagram trio furtando fios de postes no litoral de SP; VÍDEO

Quase 100 metros de cabo de cobre foram furtados dos postes da Rua Paulo Orlandi, no bairro Santo Antônio, em Guarujá (SP). Câmeras de monitoramento flagram trio furtando fios de poste em Guarujá, SP

Três homens foram flagrados por câmeras de monitoramento enquanto furtavam os fios dos postes da Rua Paulo Orlandi, no bairro Santo Antônio, em Guarujá, no litoral de São Paulo. As imagens, obtidas pelo g1 nesta segunda-feira (27), mostram a ação dos criminosos. Segundo a Elektro, concessionária responsável pela região, foram furtados 90 metros de cabo de cobre.

A partir dos registros, é possível ver que, por volta das 5h48 de domingo (26), dois criminosos aguardaram na rua, enquanto um homem subia em um dos postes. Ele chegou a se ‘enroscar’, mas conseguiu sair. Os três fugiram na sequência. No entanto, às 6h56, dois deles voltaram para furtar os materiais mais uma vez.

Ao g1, uma moradora, que preferiu não se identificar, afirmou que foi a responsável pela ‘correria’ dos criminosos. “Eu escutei o cachorro latindo muito. Como já não é a primeira vez, abri o aplicativo da câmera e vi o homem no poste. Saí no quintal e comecei a gritar para [alertar] os vizinhos que estavam roubando os fios no poste”, contou.

Segundo ela, na primeira vez, os gritos fizeram os vizinhos saírem e os homens correrem. A situação se repetiu aproximadamente uma hora depois, quando os criminosos voltaram.

A moradora disse, ainda, que alguns vizinhos chegaram a ficar sem eletricidade. De acordo com ela, as câmeras foram instaladas pelos próprios moradores e servem para monitorar os furtos de fios que acontecem com frequência na região.

Em nota, a Elektro disse que foi acionada para realizar reparos na rede elétrica, e o fornecimento de energia foi normalizado às 9h50. A empresa orientou que, em casos como este, a população entre em contato por meio do telefone 0800 70 01 02.

A Polícia Militar (PM) e a Guarda Civil Municipal (GCM) informaram que não foram acionadas para o atendimento desta ocorrência.

