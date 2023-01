Câmeras de monitoramento registram assalto em joalheria de Suzano; prejuízo ultrapassa R$ 100 mil

Imagens mostram que o homem foi embora sem pressa depois de, praticamente, limpar a loja. Polícia Militar informou que outros dois suspeitos esperavam do lado de fora, mas ninguém foi preso. Imagens mostram homem anunciado assalto à funcionária do caixa

Câmeras de Monitoramento/Reprodução

A joalheria de um centro de compras de Suzano foi assaltada na manhã desta terça-feira (31). A ação foi registrada pelas câmeras de monitoramento da loja e, de acordo com o proprietário, o prejuízo ultrapassa os R$ 100 mil.

As imagens mostram o momento em que um homem armado entra no estabelecimento. Ele vai até a funcionária, que está sozinha no caixa, e anuncia o assalto. É possível perceber que ele a orienta a colocar as jóias em uma sacola.

Depois de colocar as jóias em uma sacola, homem saiu sem pressa

Câmeras de Monitoramento/Reprodução

Depois de praticamente limpar as prateleiras, ele sai sem pressa. Segundo a Polícia Militar, outros dois homens esperavam do lado de fora. Eles estavam em duas motos e conseguiram fugir. Até o meio da tarde, ninguém havia sido preso.

Ainda segundo o dono do estabelecimento, a joalheria foi inaugurada há apenas dois meses e a funcionária não ficou ferida na ação. O g1 pediu uma posição sobre o caso ao Shopping Glicério Boulevard, onde fica a loja.

