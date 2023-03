Câmeras de segurança flagram assalto a sorveteria em Limeira; VÍDEO

A atendente da loja é rendida e entrega o dinheiro do caixa, mas não fica ferida. Homem entra em sorveteria e rouba dinheiro do caixa em Limeira

Uma sorveteria foi assaltada na noite desta quinta-feira (23), no Jardim Santina em Limeira (SP). Imagens do circuito de segurança mostram a ação dos bandidos.

Um homem, com o rosto coberto por uma máscara e usando capacete, entrou no estabelecimento e rendeu a atendente, que entregou todo o dinheiro que havia no caixa.

Imagens mostram momento em que o assalto em Limeira aconteceu.

Reprodução/EPTV

Na fuga, o suspeito deixou o dinheiro cair no chão e se agachou para rapidamente recolher toda a quantidade e fugir.

Segundo a Polícia Militar, a ocorrência foi registrada no 4º Distrito Policial. Até esta publicação ninguém foi preso.

VÍDEOS: Tudo sobre Piracicaba e região

Veja mais notícias da região no g1 Piracicaba

Vittorio Rienzo