Câmeras de segurança flagram furto a loja de artigos esportivos em Americana

Crime ocorreu na madrugada desta quinta-feira (9), no bairro Vila Israel. Ninguém foi preso. Câmera de segurança flagra furto em loja de artigos esportivos em Americana

Câmeras de segurança flagraram o furto a uma loja de artigos esportivos na madrugada desta quinta-feira (9), no bairro Vila Israel, em Americana (SP). Nas imagens, é possível ver o momento em que dois indivíduos chegam ao local, e um deles arromba a porta, enquanto o outro observa (assista acima).

A ação dos criminosos, por volta das 3h20, durou poucos minutos, e os dois homens saem da loja com várias sacolas de produtos. De acordo com os funcionários do estabelecimento, entre os itens levados estão roupas, bonés, miniaturas de motos, um capacete e dois aparelhos celulares que eram utilizados para vendas on-line.

Não foi divulgado o valor do prejuízo e até o momento ninguém foi preso. A Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou em nota que não localizou o registro da ocorrência.

Câmeras de segunraça flagram furto de loja em Americana (SP)

Reprodução/EPTV

Vittorio Ferla