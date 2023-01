Câmeras de segurança flagram furto de celular em loja de Paulínia

Criminoso se passou por cliente e pegou o aparelho sem que o dono do estabelecimento percebesse. Criminoso se passa por cliente e furta celular em uma loja de Paulínia; VÍDEO

Câmeras de segurança de uma loja de assistência técnica em Paulínia (SP) flagraram o momento em que um homem furta um aparelho celular sem que o dono do estabelecimento percebesse. O crime ocorreu na tarde de quinta-feira (26).

De acordo com informações do boletim de ocorrência, o criminoso foi até a loja solicitando informações sobre preços e marcas dos aparelhos.

Ao aproveitar um momento de distração do dono da loja, que estava realizando o atendimento, o criminoso se aproxima de um móvel e pega o aparelho por baixo de um balcão. Até a publicação, ele não foi identifcado.

Momento em que criminoso furta aparelho celular em loja de Paulínia (SP)

