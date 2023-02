Câmeras flagram descarte irregular de lixo em São Pedro e moradores são identificados

Ao menos dez moradores foram flagrados cometendo irregularidades em intervalo de um dia. Câmeras auxiliam na punição por descarte irregular de lixo em São Pedro; veja flagrantes

Câmeras de segurança ajudaram a identificar responsáveis por descarte irregular de lixo em São Pedro (SP). Pelo menos dez moradores foram flagrados cometendo as irregularidades em um intervalo de um dia – assista acima.

As câmeras passaram a ser usadas pela Coordenadoria de Meio Ambiente para punir os responsáveis pela irregularidade. A ação é considerada crime e pode gerar multas aos atuantes.

A penalização está prevista em uma lei 14 de junho de 2012, do Código de Postura do município de São Pedro, e a multa tem valor mínimo de 1 UFM, o equivalente a R$ 288,16, mas pode ser aumentado de acordo com a quantidade e material descartado.

No caso dos dez flagrantes no mesmo dia, a informação tinha sido divulgada pela prefeitura na última semana, mas as imagens foram reveladas agora.

Elas são do dia 30 de dezembro. Um carro branco estaciona em uma esquina de um bairro em que há terrenos baldios. São pelo menos três homens com sacos de lixo. Eles descartam o material tranquilamente.

Na segunda imagem, do mesmo dia, um carro preto estaciona no mesmo lugar. Um casal desce do carro e começa a descartar caixas de lixo. São várias caixas que eles tiram do porta-malas e descartam de forma irregular no terreno ao lado.

Em outra imagem, um homem para o carro e descarta todo o lixo no mato. Uma garrafa de plástico até cai na rua, ele volta para pegar e joga novamente no terreno.

A multa para esse tipo de crime é de R$ 288,16, mas pode aumentar conforme a quantidade e o tipo de material descartado, segundo o secretário de Obras, Meio Ambiente e Serviços Públicos da cidade, Luís Carlos Piedade. Ele afirma que as câmeras foram instaladas para ajudar a identificar os infratores.

“A gente está com as câmeras de monitoramento e algumas delas fazem a leitura da placa, e a gente consegue chegar no proprietário do veículo e fazer a autuação”, explicou. O secretário afirma que a maior parte dos descartes é feita aos finais de semana e no fim do dia.

Luís ressalta que a prefeitura tem programas para fazer a coleta de lixo nas casas, além de ecoponto e coleta voluntária em pontos da cidade.

