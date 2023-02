Câmeras flagram médico de 78 anos escondendo celular no meio de bananas para cometer furto em supermercado

Segundo a Polícia Civil, idoso aproveitou que a dona estava distraída para levar o aparelho. Ele chegou a se apresentar na delegacia, mas se manteve em silêncio. Câmeras flagraram o momento do furto em supermercado de Palmas

Divulgação/Polícia Civil

Um médico de 78 anos foi apontado como autor do furto de um celular dentro de supermercado da capital. Ele teria escondido o aparelho no meio de cachos de bananas no momento em que a dona estava distraída e depois levou o aparelho embora. Ele será indiciado pelo crime.

Compartilhe no WhatsApp

Compartilhe no Telegram

De acordo com a Polícia Civil, o furto aconteceu no dia 9 de fevereiro deste ano em um estabelecimento da região central. A vítima e o idoso estavam na seção de frutas quando ele percebeu o aparelho em cima de cachos de bananas.

As imagens da câmera de segurança o flagraram colocando algumas das frutas em cima do celular. A dona se distraiu, não sentiu falta do aparelho e foi embora. Pouco depois ele pega uma sacola, tira as banana e leva o celular, avaliado em R$ 2,5 mil.

O médico foi intimado a prestar depoimento sobre o furto na 1ª Delegacia de Polícia de Palmas, mas quando compareceu ficou em silêncio. No dia seguinte à intimação, o advogado do suspeito entregou o celular furtado à polícia. O aparelho passou pela perícia e foi devolvido à dona.

A polícia informou que médico será indiciado por furto, mas ele vai aguardar o processo em liberdade.

Veja mais notícias da região no g1 Tocantins.

Vito Califano