Câmeras flagram segunda tentativa de furto na mesma Igreja em menos de 1 ano em Campos

Um homem invadiu a igreja Santo Antônio do Beco na noite do último sábado (25) no Bairro Tarcísio Miranda, em Campos dos Goytacazes, Norte Fluminense. Esta é a quinta vez que a capela é alvo deste tipo de ação, sendo a segunda em menos de um ano, após a colocação de câmeras de segurança no local.

Em 2023, foram quatro furtos registrados em capelas que pertencem à diocese de Campos, sendo um cada uma dessas cidades: Campos, São João da Barra, Itaperuna e Porciúncula.

No ano de 2022, foram registrados quatro furtos em capelas da Diocese de Campos, além de um ato de pichação na fachada da Igreja.

De acordo com o pároco Pe. Dênison Martins, da Paróquia de Nossa Senhora de Lourdes, que é responsável pela Igreja de Santo Antônio, no último caso, nada foi levado.

“Fomos avisados pelo sistema de monitoramento da empresa e o indivíduo foi identificado e abordado ao retornar na tentativa de um segundo furto à noite”, disse o sacerdote em publicação nas redes sociais da paróquia.

Segundo o Bispo Diocesano de Campos, Dom Roberto Francisco, a situação preocupa a todo o território da Diocese.

Ao g1, a Diocese informou que todos os furtos das igrejas foram registrados da Polícia Civil. Já as últimas duas inversões na capela não foram registradas porque o furto não se concretizou.

O g1 tenta contato com a Polícia Civil para obter mais informações sobre as investigações dos casos registrados.

