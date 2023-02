Câmeras flagram vítima rendida e assaltantes invadindo lotérica em Limeira; VÍDEO

Imagens mostram que os criminosos já chegam à porta da empresa com o marido da gerente rendido e que apontam uma arma para a cabeça dele para obrigá-lo a abrir o local. Após roubo de lotérica em Limeira, GCM recupera veículo, dinheiro e arma calibre 38

Câmeras de segurança mostram o momento em que assaltantes chegam com o marido da gerente de uma lotérica já rendido ao estabelecimento para roubar o dinheiro do cofre, na manhã desta quinta-feira (2), em Limeira (SP).

As imagens mostram que os bandidos abordam o empresário quando ele ainda estava no carro, em frente à lotérica, o obrigam a descer e checam o que ele tem no bolso. Depois, um deles aponta a arma na nuca da vítima e o obriga a abrir a porta do estabelecimento.

Um deles entra primeiro e a informação apurada pela EPTV, afiliada da TV Globo, é de que conseguiu pegar todo o dinheiro que estava no cofre. Após a invasão dos criminosos, o marido da gerente reage, entra em luta corporal com os assaltantes e eles conseguem fugir a pé.

Assaltante aponta arma para a nuca de vítima durante roubo a lotérica em Limeira

O crime ocorreu no bairro Jardim Ouro Verde. Ao menos três suspeitos, um deles armado, renderam a gerente e o marido dela e fugiram levando o dinheiro do cofre. Ninguém ficou ferido.

O criminoso armado entrou no carro da vítima e fugiu levando o dinheiro. O carro foi abandonado logo após o crime próximo ao Parque Ecológico no bairro Jardim do Lago. Uma vigilante do parque acionou a Guarda após encontrar o carro com os vidros abertos. Dentro dele, os guardas encontraram R$ 4,3 mil e cheques que tinham sido roubados da lotérica.

Três suspeitos renderam casal e assaltaram lotérica em Limeira

Um dos guardas municipais que atendeu a ocorrência, Aparecido Farias informou que a equipe recebeu informações do centro de operações da GCM de que o veículo tinha sido abandonado próximo ao parque.

“Chegando lá, a gente verificou o veículo e somente o dinheiro estava dentro. Foi acionado o proprietário e fizemos o contato com o COP [centro de operações] e informaram que teria ocorrido um roubo pela lotérica onde a gente visualizou que era o veículo e o dinheiro”, detalhou.

Ele afirmou que ainda não se sabe o valor total levado pelos assaltantes e se o montante que estava no carro era a quantia inteira.

Carro foi abandonado com dinheiro após assalto a lotérica em Limeira

Próximo de onde estava o carro, também foi localizada uma arma calibre 38 com 6 munições intactas e mais uma quantia em dinheiro.

“A gente se encontrava próximo ao veículo quando chegou uma denúncia que um indivíduo tinha passado perto de uma casa do parque ecológico e dispensado algo. Desloquei até o local e foi encontrada uma arma de calibre 38, mais um pouco de dinheiro e a carteira da vítima, do motorista”, acrescentou Farias.

A perícia foi acionada e colheu impressões digitais no carro para identificar o autor. A Polícia Civil investiga o caso. Até a última atualização desta reportagem, nenhum dos suspeitos havia sido localizado.

Arma foi abandonada por criminoso após assalto a lotérica em Limeira

Vittorio Ferla