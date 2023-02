Câmeras monitoram festa de carnaval em praça de São José da Bela Vista, SP, para coibir crimes

Central de monitoramento foi montada para auxiliar trabalho de seguranças na prevenção de roubos e brigas. Shows animam público até terça-feira (22). Carnaval em São José da Bela Vista conta com câmeras de monitoramento

Câmeras de monitoramento instaladas na Praça Central, onde acontece a festa de carnaval em São José da Bela Vista (SP), ajudam as autoridades a coibir ações criminosas durante a folia.

Ao todo, sete equipamentos foram instalados em pontos estratégicos para monitorar situações suspeitas.

As imagens, que contam com sistema de detecção facial e de placas de carros, são acompanhadas em tempo real em uma central de monitoramento, montada a poucos metros da festa.

“O objetivo do governo municipal é a manutenção da segurança da população na cidade. Você pode perceber que a raça é um espaço público aonde vem famílias, crianças, pai, mãe. Em termos de roubos, brigas, a gente pretende identificar os meliantes que tomam essas atitudes”, diz o diretor cultural Elson Boni.

Público aproveita folia de carnaval em praça de São José da Bela Vista, SP

Reprodução/EPTV

O furto de celular, por exemplo, é um dos crimes mais comuns em eventos com grande aglomeração.

“Houve um roubo de celular, foi identificada a pessoa que roubou o celular e a vítima conseguiu recuperar o seu celular”, afirma Boni.

Até terça-feira (21), a folia segue na Praça Central com shows e matinê. “Eu acho que com a câmera, a pessoa pensa duas vezes antes de fazer alguma coisa”, diz o agente escolar Vitor Murari.

Pais de um menino de três anos, o técnico agropecuário Lucas José da Silva e a fisioterapeuta Denise Sousa gostaram da estratégia.

“Evita também a questão de brigas e a gente fica até mais tranquilos para trazer as coisinhas dele”, diz Denise.

Câmeras de segurança monitoram festa de carnaval no Centro de São José da Bela Vista, SP

Reprodução/EPTV

Veja mais notícias da região no g1 Ribeirão e Franca

Vídeos: Tudo sobre Ribeirão Preto, Franca e região

Vittorio Rienzo