Câmeras que filmaram agressões e estupro de empresário contra ex-esposa foram instaladas contra ‘furto’ de bebidas

Ricardo Penna Guerreiro, de 46 anos, preso preventivamente, instalou o equipamento porque desconfiava que furtavam as bebidas da casa enquanto ele e a ex-mulher estavam viajando. Juliana foi vítima do ex-marido, que a espancava e a estuprava quando ela tomava medicamentos. Ele foi preso em Praia Grande, SP

Arquivo pessoal/Reprodução

A ex-esposa do empresário Ricardo Penna Guerreiro, de 46 anos, preso preventivamente por agredi-la e estuprá-la enquanto estava dopada por remédios, contou ao g1 que as câmeras que registraram os crimes foram instaladas pelo ex-marido porque eles viajavam muito no começo do relacionamento e ele desconfiava que a filha adolescente ou funcionários estavam furtando bebidas alcoólicas.

Segundo Juliana Rizzo, de 34 anos, o ex-marido tem um espaço no quarto em que guarda as bebidas. De acordo com ela, a enteada, que agora tem 18 anos, era adolescente e fazia várias festas em casa na ausência do casal.

“Ele sentia falta de bebida e, por conta da filha ser adolescente e [desconfiando] até mesmo das funcionárias, colocou câmeras na casa toda. Não era só no quarto, mas tinha na sacada, próximo ao quarto de funcionários, lavanderia, só não tinha nos banheiros”.

Juliana disse que o aplicativo de acesso às câmeras de monitoramento foi instalado do celular dela. “Eu sabia que a filmagem ficava por uma semana, sempre ia lá e via o que tinha acontecido. Mesmo com remédios, eu chegava a ter noção do que tinha acontecido, só não tinha condições de ter uma luta corporal com ele.”

Ela afirmou que o ex-marido sabia que ela tinha as filmagens dos estupros. “Sempre tive muito medo e vergonha de contar tudo para amigas e família. É fácil julgar, [mas] eu estive ali, sei o quanto é difícil para essas mulheres denunciarem”.

A reportagem entrou em contato com a defesa de Ricardo, mas não obteve sucesso até a publicação desta matéria.

Agressões e estupro

A vítima contou ter começado a namorar com Ricardo em 2018 e casado com ele em 2019, mesmo ano em que nasceu o filho do casal. A princípio, segundo ela, o ex-marido aparentava ser amoroso, mas passado um tempo começaram as agressões verbais.

As agressões físicas tiveram início durante a gestação, logo no terceiro mês. Ao g1, ela revelou que naquele mesmo período começaram as ameaças de morte contra ela o bebê.

“Estava grávida de três meses, e no dia do meu aniversário ele me agrediu. A gente saiu para comemorar, e ele achou que eu estava rindo de uma piada que os amigos dele fizeram, mas eu nem tinha escutado. Ele me espancou de um quarto para o outro porque achou que eu estava rindo de uma piada.”

Vítima afirmar ter sido agredida pelo ex em Praia Grande por diversas vezes

Arquivo pessoal

Depois disso, a vítima disse ter saído de casa, mas retornou sob a promessa de que não seria mais agredida. As humilhações, no entanto, continuaram.

O casamento, segundo ela, estava ‘ladeira abaixo’ e piorou quando o filho nasceu. Ela disse ter sofrido depressão pós-parto, que foi agravada pela morte da mãe em 2021.

A vítima contou ter tentado se separar diante das agressões físicas contra ela e o filho. A mulher até chegou a fugir para o interior, mas Ricardo descobriu e foi atrás dela — quando bateu o carro.

Ufficio Stampa