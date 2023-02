Câmeras registram assassino de empresário entrando em prédio e fugindo por baixo de catraca; VEJA

Criminoso foi barrado após apresentar documentos falsos e, depois, teve a entrada liberada. O irmão e dele também foi baleado, socorrido e levado ao Hospital Santa Casa de Santos (SP). Câmeras registram assassino de empresário liberado a entrar em prédio comercial e escapando por baixo de catraca; VEJA

O criminoso que matou o dono de uma loja de celulares e deixou o irmão e sócio ferido foi filmado pelas câmeras de monitoramento do prédio comercial, que também abriga sede do Ministério Público do Trabalho (MPT) em Santos, no litoral de São Paulo.

As imagens obtidas nesta quinta-feira (2) pela TV Tribuna, afiliada da Rede Globo, mostram o suspeito vestido de branco, com boné e máscara sendo liberado a entrar no Edifício Legacy Tower, na Avenida Conselheiro Nébias. (veja o vídeo acima).

Segundo apurado pelo g1, o criminoso teria informado três vezes um número de CPF inválido, mas teria tido acesso autorizado pelos donos do estabelecimento, que só atendiam clientes com agendamento. À reportagem, a mãe das vítimas, Patrícia Varvello Nasser, informou que o homem havia marcado horário para ‘comprar’ um IPhone 14.

Depois de ter entrado na loja dos irmãos, no 10º andar do prédio, matado Thiago Varvello Nasser, de 24 anos, com um tiro no peito, e ferido o sócio com um disparo na virilha, o suspeito voltou a ser filmado pelas câmeras de monitoramento, dessa vez passado por baixo da catraca do edifício para fugir – toda a ação durou menos de cinco minutos, com base no horário registrado pelo equipamento.

Patrícia criticou o edifício por ter autorizado a entrada do criminoso mesmo sem a documentação. “Eles tomam tiros, o meliante sai e ninguém faz absolutamente nada. O prédio continua funcionando como se nada tivesse acontecido. Se eu não grito, [se] meu marido não começa a quebrar as coisas, ia continuar vida normal”.

Entenda o caso

Uma pessoa morreu e outra foi baleada na perna durante um assalto a uma loja de celulares em um prédio comercial na Avenida Conselheiro Nébias, no bairro Encruzilhada, em Santos. A Polícia Militar informou ao g1 que foi acionada para atender a ocorrência por volta das 16h30.

A Prefeitura de Santos informou, em nota, que a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atendeu as duas vítimas baleadas. Os profissionais constataram que uma delas havia morrido no local após levar ao menos um tiro no abdômen. A outra, de 23 anos, foi socorrida ao Hospital Santa Casa.

A loja assaltada fica no 10º andar do Edifício Legacy Tower – o piso todo foi interditado para garantir o trabalho da Polícia Científica.

Uma pessoa morreu e outra ficou ferida ao serem baleadas durante assalto em prédio comercial em Santos (SP)

