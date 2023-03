Câmeras registram momento em que adolescente é atacada por suspeito de estupro em Aracaju

A Polícia Civil pede que quem tiver informações sobre a localização do suspeito, ligue para o Disque-Denúncia 181. Não é preciso se identificar. Câmeras flagram suspeito de estupro atacando adolescente em Aracaju

Câmeras de segurança registraram o momento em que uma adolescente foi atacada por um homem suspeito de estupro, no Bairro Aruana, Zona de Expansão de Aracaju. O crime aconteceu no último dia 17, mas as imagens só foram divulgadas pela Secretaria da Segurança Pública de Sergipe (SSP-SE) nesta sexta-feira (24).

Segundo a SSP, o caso ocorreu por volta de 6h. A rua estava deserta, o homem com o rosto coberto se aproxima, portando o que parece ser uma faca, ataca a adolescente e a leva para um matagal. Moradores da área informaram que ela foi estuprada.

A Polícia Civil pede que quem tiver informações sobre a localização do suspeito, ligue para o Disque-Denúncia 181. Não é preciso se identificar.

