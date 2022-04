cameretta-per-neonati-e-bimbi-piccoli:-ecco-alcune-idee-da-“favola”

La cameretta è un luogo speciale per i più piccini: è il “rifugio” dove vivono gran parte dell’infanzia creando ricordi che li aiuteranno a plasmare carattere e attitudini. L’infanzia è sicuramente un periodo speciale sia per i bimbi che la vivono, che per i genitori che li guardano crescere. Ogni genitore vuole solo il meglio per i propri figli, a partire dalla cameretta: ecco allora alcune idee per rendere questo ambiente della casa sicuro, confortevole e allo stesso tempo divertente e adatto ai più piccini.

Cameretta con fasciatoio per neonati

Un neonato, si sa, ha bisogno di essere cambiato molte volte. Per facilitare l’operazione, consigliamo ai neogenitori di munire la cameretta di un fasciatoio. Potendo scegliere è meglio optare per un modello abbastanza alto da consentire di svolgere l’operazione in piedi, per evitare di sforzare eccessivamente la schiena più e più volte al giorno. Inoltre, è una buona idea optare per un fasciatoio munito di cassetti in cui riporre tutine, pannolini, salviette, unguenti e tutto ciò che può essere utile nel processo.

Il tocco finale? Una comoda sedia in cui riposarsi insieme al piccolino al termine dello “sporco” lavoro.

Armadio aperto

Quando iniziano a crescere i bimbi voglio avere le loro libertà, come ad esempio quella di scegliere i vestiti per uscire. Un armadio aperto è una buona opzione, utile per facilitare il processo di scelta: è tutto in vista e a portata di mano. Inoltre è comodo da pulire e riordinare per i genitori!

Zanzariera

Gli insetti possono rappresentare un problema soprattutto durante il periodo estivo. Una soluzione semplice e funzionale è quella ti mettere intorno alla culla o al lettino una zanzariera. In commercio ne esistono molti modelli diversi, sia per forma che per colore. Il telo darà un tocco principesco all’angolo notte creando un’atmosfera fiabesca che sicuramente farà molto piacere ai piccoli amanti del genere!

L’articolo Cameretta per neonati e bimbi piccoli: ecco alcune idee da “favola” proviene da News Tecnocasa.