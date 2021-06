Camilla ha tradito Carlo? Bomba sulla Royal family, come è stata pizzicata

Camilla tradito Carlo – Solonotizie24

Il grande amore che lega Camilla e Carlo sembra esser stato messo seriamente in discussione dalla presenza di un terzo incomodo? A quanto pare la Parker Bolwes sarebbe stata pizzicata con una compagnia non molto gradita al figlio della Regina Elisabetta in occasione del Royal Ascot, e per la Duchessa si parla già di presunto amante?

Ancora una volta, a quanto pare, la Regina Elisabetta dovrà far fronte a nuovi guai che ben presto dovrà risolvere. Nel mirino dell’attenzione mediatica in queste ultime ore, infatti, troviamo proprio il Principe Carlo e la moglie Camilla Parker Bowles, un amore per il quale i due hanno lottato fino allo stremo delle forze e che adesso è a un passo dall’addio?

Non è la prima volta che per la Duchessa di Cornovaglia e il Principe del Galles si parla di crisi matrimoniale, anche se a oggi il tutto sembrava essere il frutto di un gossip che ha animato i tabloid di tutto il mondo. Adesso, però, ecco che nella coppia arriva un colpo di scena e per Camilla di parla già di amante?

Carlo e Camilla in crisi?

Ebbene sì, nel mirino dell’attenzione dei media internazionali troviamo proprio loro, Camilla Parker Bowles e il Principe Carlo per via di una presunta crisi. Come è noto ormai da molti anni, la coppia ha avviato la loro relazione molti anni fa e in parte quasi per ripicca per quanto riguarda la Duchessa di Cornovaglia. La donna, infatti, in un primo momento si avvicinò al Principe Carlo dopo aver scoperto che Andrew Parker Bowles l’aveva tradita con la secondogenita della Regina Elisabetta, la Principessa Anna… ma il caso volle che la loro relazione in men che non si dica fosse animata da un grande sentimento per il quale hanno lottato fino al 2005, quando la Regina acconsenti al loro matrimonio.

Come abbiamo avuto modo di spiegare all’inizio del nostro articolo, però, i riflettori del gossip internazionale sono tornati a concentrarsi sulla coppia per via di un avvistamento sospetto che riguarda proprio Camilla Parker Bowles.

Ancora relazioni clandestine a Buckingham Palace?

A tenere banco nel mondo del web, nel corso delle ultime ore, troviamo la pubblicazione di alcune foto che ritraggono Camilla Parker Bowles intenta a parlare con un uomo che di certo non è passato inosservato ai media.

Secondo quanto reso noto dai media, dunque, Camilla è stata pizzicata al Royal Ascot 2021, dove si è recata insieme al Principe di Galles, insieme a un uomo non molto gradito ai sudditi della corona. Stiamo parlando proprio di Andrew Parker-Bowles, direttore dei Royal Army Veterinary Corps dal 1973 al 1995 ed ex marito appunto della Duchessa. Nell’immediato i rumors del gossip hanno parlato di forte imbarazzo per il Principe Carlo e anche di un possibile tradimento da parte di Camilla ma, comunque sia, è doveroso ricordare in questo caso che i due ex sono sempre rimasti in contatto grazie ai due figli nati dal loro matrimonio, Laura e Tom.