Camilla Parker fotografata senza vestiti in Sardegna. La foto a 70 anni fa infuriare la Regina.

Camilla Parker-Bowles è la seconda moglie del principe Carlo. I due hanno ripreso a frequentarsi, dopo essersi allontanati, nel 1999. La loro relazione però era già iniziata quando Carlo era sposato con l’amatissima lady Diana Spencer. Tutti conosciamo la tragica vicenda che ha visto coinvolta la principessa Diana e dal 2005, il principe Carlo ha sposato Camilla a Windsor. I rapporti tra la regina Elisabetta e la duchessa di Cornovaglia però non sono mai stati molto distesi. Il motivo risiede anche nella pubblicazione di alcune foto. Vediamo i dettagli.

Nel 2018, le foto di Camilla in vacanza su uno yatch diventarono virali, raggiungendo ogni angolo del mondo. In tali scatti, la duchessa veniva immortalata in costume, mentre si godeva ogni attimo di divertimento estivo. In quell’occasione però il principe Carlo non era presente. Molti media all’epoca insinuarono che proprio per tale motivo, il viaggio sarebbe stato una vendetta nei suoi confronti. I rumors sostenevano che tra i due ci fosse una vera e propria crisi di coppia. Naturalmente, la Regina non ha apprezzato la diffusione di quegli scatti. Ma com’è adesso la relazione tra il principe Carlo e la sua Camilla?

Camilla Parker nell’estate del 2018 si trovava in Italia, precisamente in Sardegna. In ogni fotografia viene messo in risalto quanto si stesse divertendo, sebbene in assenza di suo marito. È bastato questo a scatenare il gossip e a far pensare a tutti che la crisi nella coppia reale fosse imminente e ben radicata. Ma perché si trovava tutta sola in Sardegna? Stando alle indiscrezioni, qualche settimana prima aveva subito un’umiliazione da suo marito che pare l’abbia cacciata da Clarence House. Una figura molto vicina alla duchessa ha dichiarato che la moglie di Carlo fosse furiosa e pronta a lottare con le unghie e con i denti pur di preservare la sua posizione.

Rispetto agli scatti in costume, non hanno fatto infuriare solo il principe Carlo. Pare che anche la regina Elisabetta fosse assolutamente risentita. Le foto che ritraevano Camilla Parker da sola su uno yatch in Sardegna sono arrivate fino a Buckingham Palace. La regina non ha apprezzato le immagini tra lusso e divertimento della duchessa di Cornovaglia che hanno fatto il giro del mondo. Molte fonti vicine alla Royal Family hanno affermato che tutti i reali, dopo le vacanze estive, fossero pronti a tornare ai loro doveri a palazzo. Contrariamente però, Camilla Parker era ancora in giro sulle barche a festeggiare facendo il giro dell’Europa.

"Camilla sta girovagando per l'Europa, festeggia sulle barche in costume da bagno e con molti amici": questa è una delle dichiarazioni. " La regina è furiosa, non potrebbe essere più arrabbiata", è stato dichiarato da un'altra fonte vicina alla regina. Insomma, nessuno ha digerito l'atteggiamento della duchessa. Dopo poco però tutte le voci relative al divorzio e alla crisi di coppia si sono dissolte. Attualmente infatti, Carlo e Camilla sono ancora uniti sembra essere tornata la pace. Sarà solo apparenza o tra i due è davvero tornato il sereno?

Camilla Parker fotografata senza vestiti in Sardegna. La foto a 70 anni fa infuriare la Regina. scritto su Più Donna da Imma Bartolo.