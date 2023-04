Caminhada da Conscientização do Autismo acontece neste domingo no litoral de SP

Associações da região se uniram para realizar o evento, que é voltado a toda sociedade e terá atrações para as crianças. Caminhada da Conscientização do Autismo em 2022, na Baixada Santista.

Divulgação

A Caminhada da Conscientização do Autismo acontece neste domingo (2), em ao menos três cidades da Baixada Santista, em Santos, São Vicente e Guarujá. A ação envolvendo o público das duas primeiras cidades está prevista para começar às 10h. Em Guarujá, a mesma atividade será realizada à tarde, às 14h, na na Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, em Pitangueiras (Centro). Confira a programação abaixo.

O objetivo da caminhada é conscientizar a sociedade e combater o preconceito, além de esclarecer sobre os direitos da pessoa diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Santos e São Vicente

A concentração foi marcada para 10h na Praia do Itararé, em frente ao monumento ‘Eu amo SV’. No local, haverá distribuição de lanches, algodão doce e brindes. A caminhada seguirá até o Emissário Submarino, em Santos, onde a programação segue até as 12h30.

Organizada por associações que atendem crianças especiais da região, o evento é voltado para toda a sociedade e ainda contará com atrações para o público infantil. São esperadas mais de 600 pessoas nesta caminhada, que reunirá diversas famílias para o Dia Mundial da Conscientização do Autismo.

Os participantes são orientado a vestir uma camisa azul para a caminhada que tem como tema: ‘Mais informação, menos preconceito’. Entre as principais barreiras enfrentadas pelos autistas, de acordo com as organizações, estão a inclusão escolar, a falta de mediadores e o número insuficiente de locais e vagas para terapias especializadas.

A atividade é uma organização do Grupo de Apoio às Mães de Autistas da Baixada Santista (Gama), pelas Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAEs) de Santos e São Vicente e pelo Grupo Inclusão para Todos.

Guarujá

A caminhada na cidade está prevista para começar às 14h e foi pensada pelo Grupo União Autista, com apoio da Prefeitura de Guarujá. A concentração será ao lado do Restaurante Avelino’s entre as avenidas Leomil e Marechal Deodoro da Fonseca. Os participantes vão percorrer a Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, em Pitangueiras (Centro) até a Praça dos Expedicionários (Pitangueiras).

Ao final do percurso acontecerão várias intervenções culturais para entreter o público. Entre as atrações estão apresentações de dança com os acolhidos da Residência Inclusiva da Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social (Sedeas) e capoeira inclusiva pela Adisa.

Além disso, quem quiser também vai poder aproveitar um passeio no trenzinho turístico da orla de Pitangueiras, com ponto de partida no local.

VÍDEOS: Mais assistidos do g1 nos últimos 7 dias

valipomponi