Caminhão arranca teto de carro em batida no interior de SP

Acidente aconteceu em loteamento empresarial às margens da SP-321, em Bauru (SP), e motorista ficou preso às ferragens. Homem foi resgatado pelos bombeiros e lavado consciente ao pronto-socorro. Motorista tem ferimentos leves após caminhão arrancar teto de carro em batida em Bauru

Um grave acidente no final da manhã desta terça-feira (24) entre carro e caminhão, em Bauru (SP), deixou o veículo com o teto arrancado e seu motorista apenas com ferimentos considerados leves.

O acidente aconteceu no loteamento empresarial localizado às margens da Rodovia Cezário José de Castilho (SP-321), conhecida como Rodovia Bauru-Iacanga.

A batida foi registrada no cruzamento da Rua Luiz Pereira da Silva, marginal da SP-321, com o viaduto que dá acesso à rodovia. O choque foi tão violento que a parte de cima do carro foi arrancada pelo caminhão.

Segundo apurou a reportagem de TV TEM, testemunhas disseram à polícia que o motorista do caminhão teria cruzado o sinal de parada obrigatória e que o veículo menor, do tipo picape, estaria em alta velocidade. O carro ficou enroscado debaixo do caminhão e o motorista acabou preso às ferragens.

O Corpo de Bombeiros resgatou a vítima, que foi levada consciente ao Pronto-Socorro Central (PSC) de Bauru com ferimentos leves. O motorista do caminhão não se feriu. Um boletim de ocorrência foi registrado e as causas do acidente serão investigadas.

