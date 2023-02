Caminhão atinge fios, derruba poste e imóveis ficam sem energia no centro de Macaíba; vídeo mostra acidente

Caso aconteceu na manhã desta segunda-feira (13), na Grande Natal. Não houve feridos. Poste cai sobre caminhão em Macaíba, na Grande Natal

Um caminhão atingiu uma fiação de média tensão e derrubou um poste na manhã desta segunda-feira (13) no centro de Macaíba, na Grande Natal, segundo informou a Cosern. Ninguém ficou ferido.

Um vídeo gravado por testemunhas mostra o momento em que o poste caiu sobre o caminhão. Nas imagens, é possível ver estalos provocados pela quebra dos fios.

O acidente interrompeu o fornecimento de energia para cerca de 22 mil consumidores, temporariamente. Até o início da tarde, 155 clientes continuavam ser energia, segundo a empresa. A previsão é que o sistema seja restabelecido até às 18h.

Gustavo Brendo/Inter TV Cabugi

O caso aconteceu às 7h54 desta segunda-feira (13), no centro da cidade. O motorista do veículo, que tem 36 anos, afirmou que não conhecia a região e também não sabia que a rua, na qual tentava entrar, era contramão.

O homem afirmou que estava dirigindo o veículo normalmente quando pessoas da região falaram para ele que o poste estava ameaçando cair. Ele tentou ir mais um pouco para frente, quando o poste atingiu a cabine do veículo.

O condutor ainda afirmou que tentou descer do veículo pela porta do lado do passageiro, mas ficou preso e só conseguiu sair após quebrar o vidro.

Equipes da Cosern foram acionadas ao local para substituir o poste e servidores da secretaria de trânsito foram deslocados para orientar o tráfego de veículos no local.

Vittorio Rienzo