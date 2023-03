Caminhão atinge portão, desce morro e invade Estádio Décio Vitta, em Americana; FOTOS

Um casal que estava no veículo ficou ferido, sendo que a mulher foi levada pelo Águia ao HC da Unicamp, em Campinas (SP). Caminhão desgovernado invade Estádio Décio Vitta, em Americana

Caminhão invadiu o Estádio Décio Vitta, em Americana (SP)

Um caminhão invadiu o Estádio Décio Vitta, em Americana (SP), no fim da manhã desta quinta-feira (30). Um casal que estava no veículo foi socorrido, sendo a mulher em estado grave.

À EPTV, afiliada da TV Globo, o coordenador da Defesa Civil da cidade, João Miletta, explicou que o caminhão trafegava pela Rua Wady Bufarah, no bairro Catarina Zanaga, quando perdeu o controle da direção. A suspeita da Polícia Militar é de que a cabine tenha basculado.

Em seguida, o veículo atingiu um portão do estádio, desceu um barranco e só parou após bater em um outro caminhão parado no estacionamento dentro do Décio Vitta.

Caminhão derrubou muro e desceu morro do Estádio Décio Vitta, em Americana

Em nota, o Rio Branco Esporte Clube, dono do estádio, informou que a mulher que estava como passageira do caminhão que se acidentou foi arremessada para fora.

Ela foi socorrida e levada pelo helicóptero Águia, da Polícia Militar, ao Hospital de Clínicas (HC) da Unicamp, em Campinas (SP). Já o homem foi levado com escoriações ao Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o estado de saúde dos dois é considerado estável.

Até a publicação desta reportagem, as causas do acidente ainda não estavam confirmadas.

Caminhão invadiu o Estádio Décio Vitta, em Americana (SP)

Cabine de caminhão que invadiu estádio ficou destruída, em Americana

