Acidente aconteceu no km 272 na noite de quinta-feira (2). Motoristas não se feriram. Caminhão bate contra outro na Rodovia Washington Luís em Araraquara

Araraquara Agora

Um caminhão em movimento bateu contra outro parado, em Araraquara (SP), na noite de quinta-feira (2). Os motoristas não se feriram. As causas do acidente serão investigadas.

Compartilhe no WhatsApp

Compartilhe no Telegram

O acidente aconteceu por volta das 23h no km 272 da pista sentido interior da Rodovia Washington Luís (SP-31).

Segundo a Polícia Rodoviária, um dos caminhões estava estacionado no acostamento quando o outro bateu na lateral. Com o impacto, um dos veículos ficou atravessado na pista.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi ao local, mas os motoristas nada sofreram.

A pista ficou interditada por cerca de duas horas até a chegada do guincho para retirar os veículos do local.

Caminhão bate contra outro na Rodovia Washington Luís em Araraquara

Araraquara Agora

VÍDEOS: Reveja as reportagens dos telejornais da EPTV

Veja mais notícias da região no g1 São Carlos e Araraquara

Vittorio Ferla