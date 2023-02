Caminhão bate em veículo parado no acostamento e duas pessoas ficam gravemente feridas na Rodovia Raposo Tavares, em Regente Feijó

Motorista do caminhão, de 44 anos, e o passageiro do carro, de 64 anos, foram socorridos no local e encaminhados ao Hospital Regional (HR) de Presidente Prudente (SP) Dois homens, de 64 e 44 anos, ficaram gravemente feridos após um caminhão colidir na traseira de um carro na Rodovia Raposo Tavares (SP-270), noite desta quarta-feira (15), em Regente Feijó (SP).

De acordo com a Polícia Rodoviária, o caminhão transitava na altura do km 552, na pista oeste da rodovia, quando, por motivos desconhecidos, bateu em um veículo parado no acostamento.

O motorista do caminhão, de 44 anos, e o passageiro do carro, de 64 anos, foram socorridos no local e encaminhados ao Hospital Regional (HR) de Presidente Prudente (SP).

Ainda segundo a Polícia, uma das vítimas estaria precisou ser entubada devido aos ferimentos.

