Caminhão bate na traseira de carro e Via Dutra fica com 7 km de lentidão

Acidente aconteceu na tarde desta sexta-feira (10) no trecho de Aparecida. Um terceiro carro foi atingido. Ninguém ficou ferido. Caminhão bateu na traseira de um carro, que não conseguiu frear a tempo e colidiu com outro carro

Uma colisão traseira entre um caminhão e dois carros causava 7 km de lentidão na Rodovia Presidente Dutra, no trecho de Aparecida, na tarde desta sexta-feira (10). O acidente aconteceu na altura do km 67 e uma faixa havia sido bloqueada. Uma pessoa sofreu ferimentos leves e foi encaminhada ao pronto socorro do município.

O acidente ocorreu por volta das 14h30. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista do caminhão teria perdido o controle da direção e batido na traseira de um carro, que não conseguiu frear a tempo e acabou colidindo também com outro carro que estava logo à frente.

Uma faixa precisou ser bloqueada para atendimento às vítimas, mas foi liberada logo em seguida. A polícia não soube precisar, mas disse que uma pessoa sofreu ferimentos leves e foi encaminhada para o pronto socorro da cidade.

Até esta publicação, havia pelo menos 7 km de lentidão no trecho. Vale ressaltar que na região de Aparecida, há uma obra no local e o tráfego flui por uma faixa, o que pode deixar o trânsito ainda mais complicado.

