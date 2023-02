Caminhão cai de ponte, afunda na água e motorista se apoia em roda para conseguir sair; VÍDEO

Veículo ficou pendurado na estrutura. Caso aconteceu em São Joaquim, na Serra catarinense. Caminhão cai de ponte e fica submerso no Rio Pelotas, em SC

Um caminhão caiu de uma ponte sobre Rio Pelotas em São Joaquim, na Serra Catarinense, nesta terça-feira (21), e parte do veículo ficou submersa. O motorista se apoiou em uma das rodas para sair conseguir sair do veículo, que ficou pendurado na estrutura.

A ponte estava submersa após chuvas na região. De acordo com a Defesa Civil de Santa Catarina, o município registrou 94 mm de chuva na segunda-feira (20).

Segundo o Corpo de Bombeiros, os socorristas não foram acionados para atendimento. A corporação informou, no entanto, que o homem não se feriu. Ele era o único ocupante do veículo.

Até a última atualização da matéria, o caminhão seguia dentro da água, conforme a Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina (Cidasc), que tem um posto de fiscalização na região.

Caminhão ficou pendurado na ponte

O local, que fica na divisa com o Rio Grande do Sul, já foi cenário de outros acidentes. Em 2021, um homem chegou a desaparecer após o carro em que ele estava cair no Rio Pelotas.

A prefeitura de São Joaquim orienta que veículos não passem pela ponte quando ela estiver alagada.

