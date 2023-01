Caminhão cai de viaduto em marginal da Via Anhanguera, e trânsito fica lento na zona leste de Ribeirão Preto, SP

Ninguém foi atingido. Motorista foi resgatado com dores nas costas e foi levado para hospital particular. Acidente bloqueia acesso da Vila Abranches à Anhanguera em Ribeirão Preto

Um caminhão-baú caiu de um viaduto na marginal da Rodovia Anhanguera (SP-330) na madrugada desta terça-feira (24) e deixou o trânsito lento na zona leste de Ribeirão Preto (SP).

A queda aconteceu às 5h20 em um trecho que liga bairros como a Vila Abranches, Jardim Interlagos e Jardim Juliana ao município, onde o motorista de 33 anos perdeu o controle do veículo para quem segue em direção a São Paulo. Ninguém foi atingido.

Segundo informações apuradas pela EPTV, afiliada da TV Globo, o condutor não teve ferimentos graves, foi socorrido com dores nas costas e foi levado consciente de ambulância para um hospital particular.

Caminhão cai de pontilhão na Anhanguera em Ribeirão Preto (SP)

Naiana Kennedy/CBN Ribeirão

O caminhão, que pesa em torno de uma tonelada e transportava produtos diversos, ficou atravessado na via de acesso à Anhanguera, no quilômetro 309, e houve vazamento de óleo e combustível.

Equipes da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, da Transerp e da concessionária responsável estiveram no local e o tráfego chegou a ser desviado pelas marginais nos dois sentidos.

O viaduto foi isolado para a retirada do veículo, que ocorreu às 9h, e foi liberado para os carros no final da manhã.

Agentes da Transerp jogaram serragem em local onde vazou óleo após queda de caminhão em viaduto da Anhanguera, em Ribeirão Preto (SP)

Naiana Kennedy/CBN Ribeirão

