Caminhão cai em ribanceira após se envolver em acidente com carro em zigue-zague; dois se feriram

Batida aconteceu em trecho da BR-153 em Brasilândia, no norte do estado. Dois motoristas envolvidos foram levados para o hospital. Caminhão caiu em ribanceira e tombou

Bombeiros/Divulgação

Uma batida envolvendo um carro e uma carreta deixou duas pessoas gravemente feridas na noite deste sábado (1°) em Brasilândia, no norte do estado. Segundo os Bombeiros, uma testemunha relatou que o motorista do veículo pequeno estava fazendo zigue-zague na pista antes do acidente.

A batida aconteceu por volta das 23h, na BR-153, próximo ao distrito de Tupiratã. As imagens feitas no local mostram que o carro parou no acostamento e ficou com a frente destruída enquanto o caminhão desceu uma ribanceira e ficou tombado.

Os bombeiros percorreram em torno de 25 quilômetros até o local. Quando chegaram, os militares encontraram o motorista do carro pequeno deitado no chão, após se retirado por terceiros. Ele apresentava ferimentos na cabeça e reclamava de dores nas pernas. Foi imobilizado e levado para o hospital.

O motorista do caminhão tinha sido atendido por uma equipe da ambulância de Brasilândia e encaminhado para o hospital de Colinas. Não há informação sobre o estado de saúde de ambos.

A Polícia Militar e a Polícia Rodoviária Federal estiveram no local e ficaram responsáveis pelos veículos até a realização da perícia.

Carro que se envolveu em acidente

Bombeiros/Divulgação

