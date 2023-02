Caminhão cai em rio após acidente no interior de SP

Acidente foi registrado próximo a Rodovia Geraldo Pereira de Barros (SP-191), entre São Manuel e Botucatu (SP). O caminhoneiro conseguiu sair da cabine antes do veículo afundar no rio Capivara. Caminhão caiu no rio Capivara, em Botucatu (SP)

Uma colisão entre caminhões terminou com um deles caindo no rio Capivara, próximo à Rodovia Geraldo Pereira de Barros (SP-191), entre São Manuel e Botucatu (SP),na tarde desta quinta-feira (2).

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o acidente ocorreu por volta do meio-dia. Os veículos seguiam pela rodovia, quando, na altura do quilômetro 173, um deles bateu na lateral do outro caminhão.

Com o impacto, o condutor perdeu o controle, atravessou a mureta de proteção da ponte e caiu na água.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o caminhoneiro conseguiu sair da cabine antes do veículo afundar no rio. Ele sofreu ferimentos leves e recusou atendimento médico. Já o outro motorista não se feriu.

A Polícia investiga o caso.

Colisão entre caminhões foi registrada na Rodovia Geraldo Pereira de Barros (SP-191)

