Caminhão carregado com mel fica preso em avenida e atrai enxame de abelhas em Bebedouro, SP

Carreta com carga de 20 toneladas interdita desde domingo (5) trecho na região central. Local amanheceu nesta segunda-feira (6) tomado pelos insetos. Ninguém ficou ferido. Milhares de abelhas tentam entrar em caminhão carregado de mel em Bebedouro, SP

Um caminhão que transportava 20 toneladas de mel ficou preso no canteiro da Avenida Hamleto Stamato, na região central de Bebedouro (SP), e interdita desde domingo (5) o trecho.

Devido ao carregamento, um enxame de abelhas tomou conta do local na manhã desta segunda-feira (6). Apesar do susto, não há registro de vítimas, segundo a Guarda Civil Municipal (GCM).

De acordo com informações apuradas pela EPTV, afiliada da TV Globo, o motorista tentou subir a via, mas não conseguiu e a carga acabou ficando retida em um barranco.

A GCM foi acionada e interditou o trecho. A previsão é que o trânsito seja liberado na tarde dessa segunda.

O carregamento

Ainda de acordo com apuração da EPTV, equipes do Corpo de Bombeiros tiveram que vestir roupas especiais e conseguiram controlar o enxame. Os insetos tentavam entrar pela frente da carreta, onde estavam os duzentos tambores com mel.

A carga veio da Bahia (BA) e seria entregue na cidade paulista. Os tambores começaram a ser transferidos para outro veículo, e agora não há risco para os moradores da região, afirmou a GCM.

Enxame de abelhas tomou conta de caminhão preso em avenida de Bebedouro, SP

Reprodução/Rede social

Vittorio Rienzo