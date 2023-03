Caminhão carregado com toras de madeira atinge ônibus em Pantano Grande; 10 pessoas ficam feridas

Acidente aconteceu na ERS-471. Motorista não teria conseguido frear, atingindo ônibus que transportava mais de 40 pessoas. Caminhão com toras atingiu ônibus na ERS-471 em Pantano Grande

Ao menos 10 pessoas ficaram feridas após um acidente na ERS-471, em Pantano Grande, a 125 km de Porto Alegre, na noite de quinta-feira (23). Segundo a polícia, um caminhão carregado com toras de madeira bateu em um ônibus com mais de 40 passageiros.

Os feridos são sete ocupantes do ônibus (três homens, três mulheres e uma criança), o motorista do caminhão que transportava toras, dois ocupantes de outro caminhão (um homem e uma mulher).

O acidente aconteceu após um caminhão estragar, precisando parar na pista. Alguns veículos também pararam. No entanto, o caminhão com toras não conseguiu frear, atingindo o ônibus, que estava parado.

Durante a noite e a madrugada desta sexta (24), equipes do CRBM, do Corpo de Bombeiros, da Polícia Civil e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) trabalharam no local para socorrer os feridos.

O trânsito chegou a ser bloqueado na região. Até o início da tarde desta sexta, a circulação de veículos ocorria em meia pista, segundo o CRBM.

