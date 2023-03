Acidente aconteceu às 3h44, no km 243 da pista sentido Rio de Janeiro. Concessionária que administra a rodovia informou que ninguém ficou ferido. Caminhão carregado de placas de madeira tomba na Via Dutra, em Piraí

Um caminhão que transportava placas de madeira tombou na madrugada desta terça-feira (28) na Via Dutra, em Piraí (RJ). O acidente aconteceu às 3h44, no km 243 da pista sentido Rio de Janeiro.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a carga se espalhou pela pista e chegou a interditar totalmente a rodovia por cerca de 2h.

Ainda de acordo com a PRF, às 5h, o acostamento foi reaberto. As faixas da direita e esquerda ficaram interditadas até o início da tarde. Os motoristas chegaram a enfrentar 2 km de lentidão. Por volta de 18h, o trânsito fluía sem registro de retenção no local.

A CCR RioSP, concessionária que administra a rodovia, disse que o caminhão já foi retirado pela PRF e que a empresa responsável pelo veículo está no local para remover a carga.

A concessionária informou ainda que ninguém ficou ferido.

